Vereadores protagonizam briga com vias de fato no plenário da Câmara Municipal. Moisés Marques afirma que Paulo Guedes o agrediu com socos

A Câmara Municipal de Rio Claro registrou um dos momentos mais tensos dos últimos anos na noite dessa segunda-feira (19). Após o término da sessão, depois de um embate longo entre vereadores e o vereador Moisés Marques (PL), esse último deixou o plenário da Casa de Leis machucado e com sangue no rosto e mãos.

Imagens transmitidas no Facebook do Jornal Cidade mostram a tensão que aconteceu ao longo da sessão e, ao final, a briga entre Moisés e Paulo Guedes (Progressistas) sendo já separada por outros parlamentares, assessores e a Guarda Civil Municipal. Moisés saiu escoltado direto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29. Em seguida, esteve no plantão policial para o registro do boletim de ocorrência e exame de corpo e delito.

“Eu estava na sessão, sempre trago a verdade, falei das crianças que não têm mistura (na merenda). Houve um descontrole do vereador Paulo Guedes, que me deu dois socos na cara. Veio de repente e me deu dois socos. Isso é o que a gente vive dentro de uma Câmara, quando você fala a verdade. Vou denunciar, mandar para a CCJ, quero a cassação do Paulo Guedes, não pode acontecer no plenário nem fora do plenário. Cada um tem suas divergências, mas estou aqui pela verdade”, afirmou Moisés ao JC.

Paulo Guedes também tomou as providências cabíveis e afirmou ao Jornal Cidade por sua defesa que “estava saindo da sessão, falei para ele que não precisava disso [bate-boca], que rebateu me xingando de filho da p***, ladrão e que eu não era referência. E entramos em discussão”, afirmou à reportagem.

A transmissão do JC não mostrou o momento da agressão que teria ocorrido por parte de Paulo contra Moisés, no entanto, a gravação do momento ocorreu por meio das próprias câmeras internas do Poder Legislativo – confirmadas pelos vereadores. A assessoria de Moisés formalizará o pedido para a cessão dos vídeos para a presidência, que serão anexados a um boletim de ocorrência que foi registrado ainda na noite de ontem.

Ao longo da sessão dessa segunda-feira, o vereador Moisés fez críticas à situação da merenda escolar na rede pública municipal de ensino. Os demais parlamentares alegaram que se tratou de um problema quanto à licitação que, conforme a Farol JC mostrou na semana passada, foi impugnada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Os vereadores rebateram Moisés por diversas vezes. Em determinado momento, o próprio vereador Paulo também o fez em críticas ao colega de plenário.

Rafael Andreeta (Republicanos) também protagonizou bate-boca acalorado com Moisés, que também rebateu ao vereador. A discussão foi longa e até mesmo os microfones tiveram que ser desligados. Já ao fim da sessão, ainda assim, os vereadores seguiram discutindo. Foi nesse momento, quando o “deixa pra lá” aconteceu, com Rafael indo para um lado e Moisés para outro, para que em seguida a tensão com Paulo e Moisés acontecesse na saída do plenário da Casa de Leis.