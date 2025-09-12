Acidente na BA-632: caminhão tombado transportando batatas na madrugada de quinta-feira (11) resultou na morte do motorista, Marcos Antônio Félix da Silva Júnior. O trecho é conhecido como ‘Curva da Morte’

Marcos Antônio, pai de dois filhos, transportava batatas entre Vitória da Conquista e Encruzilhada; campanha via PIX arrecada recursos para translado do corpo para Rio Claro (SP)

O caminhoneiro Marcos Antônio Félix da Silva Júnior, morador do bairro Arco Íris, morreu na madrugada de quinta-feira (11) na na BA-632, entre Vitória da Conquista e Encruzilhada, Bahia.

Ele transportava uma carga de batatas e por motivos ainda desconhecidos tombou o veículo por volta de 1 da manhã em um trecho conhecido como ‘curva da morte’, próximo ao distrito de Inhobim. Marcos ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Seu corpo foi removido para o IML de Vitória da Conquista e a previsão para chegar em Rio Claro é para domingo (14). A família recebe ajuda e cuida dos trâmites para o translado do corpo. Uma campanha foi criada e quem puder colaborar pode enviar um PIX para a esposa Ana Lucia Mackey Félix da Silva através das chaves [email protected] (e-mail) e 19 99981-5467 (telefone)

Marcos além da esposa, deixou dois filhos menores, com 8 e 10 anos. Ana Lucia conta que o marido saiu para viajar na segunda-feira (8) e que deveria voltar para casa no final deste mês: “Ele é caminhoneiro autônomo então quando sai para viajar fica vários dias fora tentando ganhar dinheiro para a nossa família. Pagamos aluguel, tem as contas e era ele quem cuidava de tudo isso. Eu trabalho em uma escola mas o que ganho são para os estudos das crianças”, declarou.

Ana Lucia também relembra a última conversa que teve com o marido: “Eu falei com ele por volta das 21h30. Naquele momento ele me disse que ia rodar mais 400 km até Vitória da Conquista. Comentou de uma mangueira que tinha estourado no caminhão e disse que estava tudo bem. Nos despedimos e fui dormir. No dia seguinte fiquei sabendo do acidente por uma vizinha minha. Os caminhoneiros tem grupos no WhatsApp e chegou até um grupo em São Paulo a notícia e repassaram aqui pra Rio Claro”, conta.

Ana e Marcos estavam juntos há 12 anos e ela diz que não sabe como será daqui pra frente: “Meu marido era incrível. Um companheiro para tudo, um pai excelente, nosso provedor, nosso alicerce. Está muito difícil, contar para as crianças o que aconteceu foi muito doloroso. A saudade já está grande”, finaliza.