País europeu registrou terremoto nesta segunda-feira e rio-clarense relata momentos de tensão em Sintra

O terremoto registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26) em Portugal deixou a população em alerta. O epicentro foi no mar da costa de Setúbal (na foto), que fica a 40 km de Lisboa, capital do país. Segundo as agências de notícias internacionais, o tremor começou no mar, a 52 km da costa litorânea e foi o pior já registrado desde 1969. A magnitude do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) foi 5,3 pontos na escala de Richter.

O rio-clarense Kaique Pereira, que vive na cidade de Sintra, a cerca de 37 km de Lisboa, estava trabalhando quando o terremoto começou e o susto foi grande. Ao Jornal Cidade, ele relatou que era por volta das 5h11 da manhã (horário local) quando tudo aconteceu.

“Inicialmente senti um tremor leve e barulho como se tivesse passando um caminhão, algo pesado na rua, imediatamente olhei para as câmeras não era nada, na sequência já aumentou o tremor e o barulho das janelas, móveis e louças vibrando (não houve quebras ou estrago algum) e no ato chegou alerta de notificação nos dispositivos informando o terremoto”, comentou o rio-clarense, que atua numa rede hoteleira.

Kaique relatou que, apesar de tudo ser extremamente rápido, cerca de 5 a 10 segundos, o medo foi grande. “A sensação é muito ruim, pois é algo que nós brasileiros não estamos acostumados, então demora para assimilar o ocorrido. A ficha foi cair quando chegou a notificação, você fica meio que sem reação no momento. Mas até onde eu sei não houve nenhum estrago no país, somente relatos de pessoas acordando assustadas com o ocorrido”, acrescentou.

Na tarde desta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e Atmosfera relatou que outras seis réplicas do tremor, em menor magnitude, foram registradas até o final da manhã. Houve mais de 10 mil testemunhos de moradores que acionaram as forças de segurança relatando os tremores no país.