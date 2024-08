O Shopping Rio Claro, em parceria com a Clínica Materno Infantil Olifant, promove diversas ações em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno 2024 nos dias 10 e 17 de agosto.

As atividades são diversificadas contam com exposição de fotos, oficinas e rodas de conversa com especialistas, como yoga para mãe e bebê, massagem Shantala, conversa com fisioterapeuta obstétrica e com psicóloga materno e infantil, pré-natal coletivo e na amamentação, musicoterapia e mamaço, que fecha a programação às 16h do dia 17 de agosto.

De acordo com Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, o objetivo das ações é divulgar a importância da amamentação para a saúde dos bebês e compartilhar conhecimento sobre a promoção do bem-estar físico e emocional de mães e recém-nascidos. “A Semana Mundial de Aleitamento Materno é uma das ações da Organização Mundial da Saúde que visa incentivar a amamentação como alimento fundamental para a saúde de bebês, além de acolher as puérperas, fortalecer o vínculo afetivo e permitir às crianças crescerem fortes e saudáveis”, destaca Nancy Wanderley.

Confira a programação completa da Semana Mundial de Aleitamento Materno do Shopping Rio Claro.

Semana Mundial de Aleitamento Materno

A Semana Mundial de Aleitamento Materno 2024 tem como foco a sobrevivência, a saúde e o bem-estar em todas as situações, e destaca a necessidade de melhorar o apoio à amamentação reduzindo as desigualdades que existem na sociedade, com atenção especial a amamentar em tempos de emergências e crises. O evento faz parte da campanha Agosto Dourado que, neste ano, traz o tema “Possibilitando a amamentação: fazendo a diferença para mães e pais que trabalham”.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, estima-se que a amamentação seja capaz de diminuir em até 13% a morte das crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. O Brasil tem evoluído nas taxas de amamentação ao longo das décadas, mas ainda está abaixo do recomendado. A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses no país foi de 45,8%, segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) publicado em 2021. Representa um avanço relevante em cerca de três décadas, já que o percentual era de 3% em 1986. A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, até 2025, pelo menos 50% das crianças de até 6 meses de vida sejam amamentadas exclusivamente. E a expectativa é que esse índice até 2030 chegue a 70%.

Programação

Exposição de Fotos Amamentação

Período: de 5 de agosto a 1º de setembro

Local: próximo ao Kids Park do Shopping Rio Claro

Oficinas e Rodas de Conversa

Dias: 10 e 17 de agosto

Local: próximo ao Kis Park do Shopping Rio Claro

Dia 10: Yoga Mãe e Bebê

Horário: 10h

Facilitadora: Karina Bassani

Objetivo: promover o bem-estar físico e emocional de mães e bebês por meio da prática de yoga

Dia 10: Shantala

Horário: 16h30

Facilitadora: Magestar

Objetivo: ensinar a técnica de massagem Shantala, promovendo o vínculo afetivo entre mãe e bebê e proporcionando relaxamento e bem-estar

Dia 10: Encontro com fisioterapeuta obstétrica

Horário: 13h30

Facilitadora: Dra. Rafaela Cardoso

Objetivo: promover o relaxamento e bem-estar das mães a partir de exercícios específicos, preparando-as para o pré-natal coletivo

Dia 10: Pré-natal coletivo

Horário: 14h

Facilitadora: Dra. Lais Gonzales, ginecologista e obstetra, e Doulas Magestar

Objetivo: oferecer orientações e informações sobre cuidados pré-natais, destacando a importância da amamentação desde o pré-natal até os primeiros anos de vida

Dia 17: Musicoterapia – Relaxamento e conexão

Horário: 9h30

Facilitadora: Juliana Furlan, musicoterapeuta

Objetivo: promover o relaxamento e a conexão entre mãe e bebê por meio da musicoterapia

Dia 17: Roda de conversa com mães – Um lugar de acolhimento

Horário: 10h30

Facilitadora: Dra. Dafne Oliveira, psicóloga materno infantil

Objetivo: Criar um espaço de acolhimento e troca de experiências entre mães, promovendo o apoio emocional e psicológico

Dia 17: Pré-natal da amamentação

Horário: 14h

Facilitadores: Doulas Magestar e Nathália Costa

Objetivo: preparar as futuras mães para a amamentação, oferecendo suporte e informações essenciais

Dia 17: Mamaço

Horário: 16h

Objetivo: incentivar e apoiar mulheres na amamentação