O site para agendamento de serviços em Rio Claro é o www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo para dispositivos móveis.

A partir de agora, informações sobre alguns dos serviços de saúde do Governo de São Paulo estão disponíveis por meio do aplicativo do Poupatempo. A população pode ter acesso, por exemplo, ao itinerário das carretas da mamografia, que percorrem os municípios paulistas oferecendo exames gratuitos para mulheres a partir dos 35 anos com o objetivo de promover o diagnóstico precoce do câncer de mama.

As pessoas interessadas devem abrir o aplicativo ou o site do Poupatempo, selecionar a aba “Saúde”, escolher a opção “Mulheres de Peito”, clicar em “Consultar itinerário das Carretas da Mamografia” e, por último, clicar em “Iniciar”. Em poucos segundos, será possível verificar a localização da carreta mais próxima de sua região.

O programa “Mulheres de Peito” também já está disponível no app e no portal do Poupatempo, auxiliando no agendamento de mamografias e direcionando as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Central de Regulação de Oferta de Serviços do Estado (Cross). Por meio do “0800”, as mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram mamografia nos últimos dois anos podem agendar o exame mesmo sem pedido médico.

Ainda pelo Poupatempo é possível acessar informações sobre o programa “Filho que ama, leva o Pai ao AME”, que atende homens a partir dos 50 anos sem necessidade de encaminhamento médico. Nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), são oferecidos, aos sábados, exames preventivos nas áreas de cardiologia e urologia, visando rastrear ativamente o câncer de próstata e incentivar a realização de exames preventivos para detecção precoce da doença, bem como a oportunidade de os filhos acompanharem seus pais no “check-up”.

Agora, os exames podem ser solicitados com a ajuda do aplicativo Poupatempo, que irá direcionar as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Cross.

Em breve outros programas de saúde serão incluídos no Poupatempo, como, por exemplo, informações sobre a posição dos pacientes que aguardam na lista de espera da Central de Transplantes de órgãos e tecidos, check-list do programa Vida sem Nicotina e a localização georreferenciada de hospitais, farmácias e hemocentros, dentre outras.

