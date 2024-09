Antonio Carlos Sarti (na foto em destaque) durante sabatina na rádio Jovem Pan News no último dia 07

Candidato a prefeito fez críticas ao inchaço da máquina e endividamento no atual governo e defendeu uso de recursos próprios do Daae

Em sabatina no último dia 07 na rádio Jovem Pan News (ver abaixo), o candidato a prefeito Antonio Carlos Sarti defendeu o uso de recursos próprios do Departamento Autônomo de Água e Esgoto-Daae para a construção de uma estação de tratamento de água. “Sem preservação de nascentes, não há água. Sem recomposição da mata ciliar, não há água (…) Há uma estação nova já planejada, está no projeto, tem local definido, mas ainda está para ser construída. Se esperava que já estivesse construída, mas este prefeito está vinculando a venda de patrimônio público e a captação de empréstimos para fazer a estação de água. Gente, onde estamos? Que negócio é este? A água é fundamental para nossa vida e não pode ficar dependendo de uma circunstância” declarou o candidato.

Além da agenda ambiental, área de sua atuação, Sarti também destacou a necessidade da atuação do poder público para impulsionar o desenvolvimento econômico e não poupou críticas aos adversários. “O poder exercido pelo prefeito anterior ao Gustavo foi um desastre, deixou muita coisa a desejar, saiu de forma humilhante e desesperada (…) E o que veio em seguida, este que agora está exercendo o poder, passou um período inteiro do mandato construindo um cenário, visando apenas a sua permanência e a do seu grupo. Setecentas pessoas foram colocadas de plantão durante quatro anos para acalentar um jogo de cena, onde R$ 125 milhões foram enfiados não se sabe onde, para construir a permanência deste grupo no poder”.

Nesta semana, a rádio Jovem News realiza mais uma série de entrevistas com candidatos a prefeito (a), desta vez da cidade de Cordeirópolis. Por ordem de sorteio, a primeira entrevistada será Fátima Celin, na terça-feira (17); na quarta (18), será a vez de Cristina Saad; na quinta (19) Jaime Seneme e na sexta-feira (20) acontece a entrevista com Dr. Christian Carvalho.

Sabatinas

Antonio Carlos Sarti (na foto) durante sabatina na rádio Jovem Pan News no último dia 07. Sarti é candidato a prefeito de Rio Claro pela coligação Unidade Progressista, formada por PSB, Solidariedade e a Frente Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV). A série de entrevistas com os nomes que disputam o Executivo em Rio Claro será encerrada no próximo sábado (21) com a participação de Rogério Guedes. A sabatina deste sábado (14) não foi realizada devido à impugnação da candidatura de Juninho da Padaria. Acompanhe pela FM 106,1, no youtube.com/jornalcidade e na página do Jornal Cidade no Facebook.

Arestas

O apoio de Juninho da Padaria e a migração de seu grupo para a candidatura de Rogério Guedes não traz desconfortos somente aos “caciques” que no passado já tiveram suas desavenças, muitas em público. Na base de PRD e PSDB também existem críticos tanto ao cabeça de chapa do PL como também com restrições a nomes que integram sua coligação.

Calculadora

Por outro lado, embora negando até o fim, a junção Rogério/Juninho deixou alguns integrantes do grupo de Gustavo Perissinotto (PSD) com a “pulga atrás da orelha”. Vários cálculos de estimativas de transferência de votos do ex-prefeito para o candidato do PL e também dos prejuízos de sua rejeição circularam nesta semana. O mesmo em relação à presença de Nevoeiro Jr. (PSDB) no evento de apoio.

De plantão

Os três cartórios eleitorais instalados em Rio Claro, das zonas 110, 288 e 245 (que atende as cidades da região) já iniciaram os plantões aos sábados e domingos até a chegada das eleições, facilitando assim o atendimento aos eleitores. Aos sábados, os plantões acontecem das 12 às 19 horas e aos domingos, das 12 às 17 horas. Consulte endereços no site do TRE-SP.