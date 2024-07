O terminal rodoviário de Rio Claro é alvo de reclamações da população, que cobra por mais segurança

Falta de segurança foi apontada ao Jornal Cidade por munícipes

Reclamações em torno da falta de segurança no Terminal Rodoviário, que fica na Tancredo Neves, chegaram até o Jornal Cidade nos últimos dias.

Uma delas veio através do senhor Rui Marangoni que relatou a seguinte situação: “Na madrugada de segunda-feira, por volta das 02h30 cheguei de viagem do Rio de Janeiro juntamente com a minha neta. Ao desembarcar no Terminal Rodoviário de Rio Claro me deparei com uma situação que me assustou. Até o fato de não ter táxi ou uber eu entendo agora não tinha nenhum profissional de segurança no local. No tempo em que ficamos esperamos minha filha chegar eu e minha neta fomos abordados por usuários de drogas, moradores que vivem em situação de rua. Uma abordagem intimidatória e preocupante. Um outro idoso que também havia chegado de viagem também foi alvo. Procuramos por algum vigia, guarda, mas estava deserto.

A aposentada Célia Vieira também teve problemas no local: “Não vi viatura, nem vigia. Apenas indivíduos que vieram até mim praticamente me obrigando a dar dinheiro. Eu acho que se itinerários chegam de madrugada seria importante ter alguém na parte da segurança dando uma assistência e proteção a quem desce no local”, afirmou.

O que diz a prefeitura

A reportagem procurou a prefeitura que através de sua resposta disse que nenhuma das reclamações feitas procedem. Confira a nota na íntegra: “O terminal rodoviário tem base fixa da Guarda Municipal funcionando 24 horas. Não há registro recente de reclamação sobre a rodoviária, local de responsabilidade da prefeitura, que mantém dois guardas civis monitorando ininterruptamente aquelas instalações. Fora da rodoviária, seja em seu entorno ou qualquer outro local, as pessoas que presenciarem elementos em atitude suspeita ou sofrerem qualquer tipo de ameaça devem acionar a Polícia Militar, que é responsável pela Segurança Pública, trabalho que conta com o apoio da Guarda Civil sempre que solicitado”.