Foto – Guilherme Figueiredo

Amanhã (3), o Conta Simples Rio Claro viaja para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Caxias do Sul no Ginásio do SESI, às 19h.

A equipe do Caxias venceu seus dois primeiros jogos na competição, porém vem de derrota para o Bauru por 75 a 64, na última quinta(30).

Assim como o rival, a equipe do Leão vem de derrota para o Basket Osasco por 104 a 103, também na última quinta (30), em jogo emocionante e cheio de reviravoltas, em que o armador Dalaqua fez a cesta da vitória faltando 1,5 segundos para o fim da partida. Agora a equipe do Rio Claro se prepara para os próximos jogos.

A semana promete ser intensa para a equipe rio-clarense que deve permanecer no sul para enfrentar o União Corinthians em Santa Cruz (RS), no Ginásio Poliesportivo Arnão, na quarta (5), às 19h30.

No sábado (8), às 18h, o Leão recebe o Minas, no Ginásio Felipe Karan, o JC e a Caprem Construtora transmitem ao vivo e com imagens e exclusividade nos canais do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro, a partir das 17h45.