Em dias de umidade do ar muito baixa, a hidratação é fundamental

O tempo seguirá seco com baixos índices de umidade do ar no interior de São Paulo durante a tarde. Na região sul e na faixa leste do estado, o céu estará encoberto, com previsão de chuvas fracas e isoladas, especialmente no litoral, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano e à presença de uma frente fria na região. As temperaturas terão uma leve queda no interior e continuarão baixas na faixa leste.

Durante o fim de semana, o predomínio será de sol, com névoa seca e ausência de chuvas em todas as regiões paulistas. As temperaturas se elevarão, e a umidade relativa do ar durante a tarde ficará abaixo dos 20% em grande parte do estado. Em Rio Claro, as temperaturas mínimas devem variar entre 16°C e 19°C, enquanto as máximas ficam entre 34°C e 36°C.

Em dias de baixa umidade, é importante tomar precauções adicionais: hidrate-se adequadamente, evite a prática de esportes nos horários críticos, e proteja a pele com hidratantes. Hoje (06), a temperatura mínima no campus da Unesp foi de 15,1°C, com máxima prevista de 32°C, segundo dados da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.