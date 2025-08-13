Maria de Lourdes França (Lurdinha), 84 anos

Autora, poeta e atriz será sepultada hoje no Cemitério São João Batista; legado inclui livros publicados e participação em filme premiado

Morreu nessa terça-feira (12), aos 84 anos, a autora e professora Maria de Lourdes França, mais conhecida como Lurdinha. O sepultamento acontece hoje (13), às 14 horas, no Cemitério Municipal São João Batista. Ela deixa a filha Marcela, casada com Gleison.

Lurdinha é uma das fundadoras do Centro Literário Rio Claro (Clirc), grupo que pertenceu durante décadas. Em sua trajetória teve diversos poemas e textos contemplados em concursos de todo o Brasil e exterior, com livros publicados. Além de ter atuado como jurada em concursos de literatura em Rio Claro e ser uma das atrizes no premiado filme “A mulher que dançou com o diabo”, do cineasta João Paulo Miranda Maria.

Falecimentos: confira a necrologia de 13/08/2025

Nancy Mingatto Gonçalves – 90 anos. Faleceu dia 11, às 09h45, nesta cidade. Era viúva de Jose Gonçalves. Deixou os filhos Rute, Jose Carlos c/c Marilia, Rachel, Alfredo (in memoriam), cinco netos, três bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Valter Aparecido Favaro, Valtinho – 69 anos. Faleceu dia 11, às 09h45, nesta cidade. Deixou viúva Maria Ivete Bernardi Favaro, o filho Eduardo Bernardi Favaro c/c Lidiane Cristina Favaro, a neta Maria Clara Favaro. Foi sepultado no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Olinto Bizarro Teixeira Junior – 92 anos. Faleceu dia 11, às 11h05, nesta cidade. Deixou viúva Iracema Salenave Teixeira, os filhos Eduardo c/c Fatima, Olinto Neto c/c Vanessa, Maria Cristina c/c Clerio, seis netos, cinco bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Maria Aparecida Pacanaro da Silva Bueno, Cida – 68 anos. Faleceu dia 11, às 21h40, nesta cidade. Deixou viúvo Orlando Argeu, os filhos Denise c/c Marcio, Antonio Marcos, Claudio, três netos. Foi sepultada no Cemitério de Corumbataí (Funerária João de Campos).

Marinete de Souza – 44 anos. Faleceu dia 11, nesta cidade. Era solteira. Deixou os filhos José, Luana, Rinhana, Eduardo e Thiago (in memoriam). Foi sepultada no Cemitério São João Batista.