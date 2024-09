O Rio Claro Futebol Clube em jogo pelo Sub-14. Foto: Vagner Ansanelo

Em ambas as categorias, o Galo Azul teve ótimos resultados e segue para o mata-mata

A primeira fase do Campeonato Paulista Sub-13 chegou ao fim nesse domingo (15), com a conclusão do Grupo 2, que teve os três jogos da última rodada disputados. O Rio Claro foi quem mais somou pontos na rodada final ao vencer a Francana por 5 a 0 no tempo regulamentar e conquistar o ponto extra com vitória nos pênaltis por 4 a 2. O Velo Clube venceu o Bandeirante por 2 a 0, mas perdeu as penalidades por 2 a 1.

Agora, 32 equipes seguem para a disputa do mata-mata. O Rio Claro FC vai enfrentar o Esporte Clube União Suzano, enquanto Velo Clube o Palmeiras. Os times se enfrentarão em ida e volta. Os 16 classificados serão ordenados pelas campanhas somadas nas duas fases para definir os confrontos.

Sub-14

A primeira fase do Campeonato Paulista Sub-14 chegou ao fim nesse domingo (15), com a conclusão do Grupo 2, que teve os três jogos da última rodada disputados. No duelo que valia a classificação para a segunda fase, o Rio Claro levou a melhor sobre a Francana e venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar e ainda conquistou o ponto extra com vitória de 4 a 3 nos pênaltis.

Já na despedida de Bandeirante e Velo Clube, o time de Brodósqui ficou com os quatro pontos ao vencer por 2 a 1 o jogo e 4 a 2 nos pênaltis. Agora, 32 equipes seguem para a disputa do mata-mata. O Galo Azul vai enfrentar o Palmeiras pela categoria.

Os times se enfrentarão em ida e volta. Os 16 classificados serão ordenados pelas campanhas somadas nas duas fases para definir os confrontos.