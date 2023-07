Setor cerâmico está entre os de maior volume de exportação na região, segundo levantamento. Além da geração de emprego, indústria cerâmica tem protagonismo dentro do campo energético. Foto: Eduardo A. Viana.

É o que revela estudo da Fiesp, baseado em dados das regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)

No primeiro semestre de 2023, as exportações referentes à área da Diretoria do CIESP de Rio Claro, que também abrange os municípios de Araras, Leme, Santa Gertrudes, Corumbataí, Itirapina e Ipeúna, totalizaram US$ 300,8 milhões no período, com decréscimo de 60,9% na comparação interanual. As importações somaram US$ 185,5 milhões, o que significa queda de 10,1%. O superávit da balança comercial ficou em US$ 115,4 milhões.

Os itens mais exportados foram açúcares e produtos de confeitaria (13,9%), cerâmicos (13,8%) e preparações alimentícias diversas (11,7%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (23,3%), plásticos e suas obras (12%) e produtos químicos orgânicos (9,6%). Os maiores destinos das exportações foram os Estados Unidos (15,1%), Argentina (13,4%) e México (8%). As compras tiveram como principais origens a China (28,8%), Estados Unidos (11,7%) e Itália (7,4%).

Rafael Cervone, presidente do CIESP, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”. Ele lembra, também, que a entidade presta assessoria na área do comércio exterior às empresas associadas. Para isso, basta entrar em contato com a Diretoria Regional ou com a Central de Atendimento, pelo telefone (11) 3549-3232 ou e-mail: [email protected].

Estado reverte déficit

No primeiro semestre de 2023, a balança comercial do Estado de São Paulo registrou superávit de US$ 137 milhões, revertendo saldo negativo de US$ 2,29 bilhões em igual período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, as exportações paulistas foram de US$ 36,16 bilhões, com aumento de 1,5% ante os US$ 35,63 bilhões de 2022. As importações diminuíram de US$ 37,92 bilhões para US$ 36,02 bilhões, com recuo de 5%.