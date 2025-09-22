Foi sepultado na tarde deste domingo (21) no Cemitério São João Batista o corpo de Junior Cezar Martins. Conhecido no futebol amador de Rio Claro e presidente do Unidos Esporte Clube, ele morreu em um acidente na noite de sábado (20).

Junior pilotava um motocicleta e por motivos ainda a serem apurados se envolveu em um acidente com uma carreta no Km 54+600 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191). O trajeto era conhecido por ele que trabalhava no município vizinho.

Nas redes sociais muitas homenagens e mensagens de pesar foram deixadas. Ao Jornal Cidade, o técnico do Unidos, que também era cunhado de Junior, lamentou a tragédia: “Uma pessoa maravilhosa que tinha verdadeira paixão pelo futebol. Ele deixa um legado de dedicação ao esporte. Estamos muito tristes com a sua partida”, disse Wilson dos Santos.