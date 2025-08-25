Foto: Divulgação/Ascom PMSP

Suspeitos foram presos em flagrante e não souberam informar quem receberia a mercadoria apreendida

Na noite deste sábado (23), durante a Operação Impacto, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam em flagrante dois homens por transporte de insumos destinados à falsificação de medicamentos. A ação ocorreu na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, no km 181, pista sul.

A abordagem ao veículo, que seguia com dois ocupantes, foi realizada por volta das 23h20. Durante a fiscalização, os policiais localizaram e apreenderam 510 caixas de medicamentos e três rolos com 510 etiquetas de lotes distintos, utilizadas como lacres para embalagens. O material estava escondido dentro de malas. Entre os medicamentos constavam remédios para emagrecimento.

Em depoimento, os condutores informaram que haviam recebido a carga em Goianira (GO) e que o destino final seria a capital paulista. Eles, no entanto, não souberam informar quem seria o destinatário da mercadoria ou qual o valor que receberiam pelo transporte ilegal.

Diante das evidências, os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação (art. 273 do Código Penal) e conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro para os procedimentos cabíveis. O material apreendido e os telefones celulares dos detidos serão periciados. Um inquérito policial foi instaurado para dar continuidade às investigações e apontar a autoria intelectual do crime.