Em um intenso trabalho investigativo que durou nove meses, a Polícia Civil de Rio Claro deu nesta terça-feira (16) um importante passo no caso de um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ambos ocorridos no mesmo dia (7 de dezembro de 2024) na Rua 6, próximo à ponte que liga os bairros Maria Cristina e Jardim Centenário. Na ocasião Arthur Henrique Curilla Garcia (32 anos) e Marco Aurélio Almeida da Cruz (33 anos) foram mortos com tiros de fuzil. Uma mulher de 30 anos ficou ferida e com um tiro no braço foi socorrida.

Consta no boletim de ocorrência da época que quando a Polícia Militar chegou no local encontrou Arthur Henrique já morto sentado no banco do motorista de um veículo Fiat Uno. Segundo dados da perícia ele foi assassinado com mais de 15 tiros de fuzil na região da cabeça, braços e lateral direita do corpo. Já na via pública, um pouco à frente do veículo, estava o corpo de Marco Aurélio com pelo menos dez tiros. Já a mulher que sobreviveu estava no banco do passageiro do automóvel.

Pelo local foram recolhidos sete estojos de .40, 22 estojos de 556 (fuzil) e outros 13 estojos para análise provavelmente de .308.

Por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) e da Central de Polícia Judiciária (CPJ), foi cumprido um mandado de prisão temporária contra um investigado pelo prazo de 30 dias. Ele foi encontrado em um imóvel na Rua São João Evangelista, em Cordeirópolis. Foram executados também diversos mandados de busca e apreensão que incluíram os municípios de Araras e Rio Claro.

O preso é investigado por esse duplo homicídio e pela tentativa de homicídio contra a mulher que ficou ferida e seria um dos principais executores dos assassinatos praticados por um grupo criminoso conhecido como CV que tem um embate direto com o PCC com o objetivo de ampliar sua atuação no interior paulista, em territórios tradicionalmente dominados pela facção rival. O líder do grupo criminoso do qual o detido faz parte já foi identificado, teve sua prisão temporária decretada e, segundo informações, permanece escondido em comunidades do Rio de Janeiro.