A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio das equipes da DIG e DISE – Delegacias Especializadas de Rio Claro, conduziu investigação que apurou a prática reiterada de furtos qualificados ocorridos no interior do Condomínio Portal de Lisboa, no Jardim São Paulo, envolvendo a subtração de joias, valores e outros objetos de alto valor pertencentes a diversos moradores.

Durante as diligências investigativas realizadas pelas equipes especializadas, foi possível identificar padrão reiterado de atuação criminosa, consistente no monitoramento prévio da rotina das vítimas, ingresso nos apartamentos mediante rompimento de obstáculos ou utilização de chaves subtraídas anteriormente, e posterior subtração de joias e objetos de valor. Os levantamentos indicaram a ocorrência de ao menos oito episódios delitivos com modus operandi semelhante, todos devidamente registrados por meio de boletins de ocorrência.

As investigações envolveram análise de imagens de monitoramento e análise de dados telemáticos, permitindo estabelecer a dinâmica dos crimes e reunir elementos robustos que demonstraram a autoria e a reiteração delitiva.

Apurou-se, ainda, que o autor é morador no mesmo condomínio e que desempenha a função de vigilante patrimonial em empresa privada, circunstância que evidencia seu conhecimento prévio acerca de rotinas de segurança e monitoramento, fator que contribuiu para a execução dos delitos mediante observação prévia da movimentação das vítimas e das vulnerabilidades estruturais do condomínio.

Diante do conjunto probatório reunido ao longo da investigação, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública e impedir a continuidade da prática criminosa.

A medida cautelar foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo que a prisão preventiva foi decretada e cumprida na data de hoje por policiais civis das equipes da DIG/DISE, que localizaram e prenderam o autor, dando cumprimento ao mandado judicial expedido no âmbito da investigação.

Durante as buscas no interior da residência foram apreendidos diversos objetos como: relógios, pulseiras, anéis, brincos e similares, os quais eventualmente poderão ser reconhecidos pelas vítimas como produto de crime.