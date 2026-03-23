A Polícia Civil do Estado de São Paulo, representada pelos policiais da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), realizou a captura de uma pessoa procurada por integrar a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), condenada a mais de oito anos de prisão. O mandado em desfavor da capturada é fruto de uma investigação conduzida pela unidade especializada, na qual restou comprovada sua participação em um “Tribunal do Crime”. Na ocasião, a detida atuou diretamente no sequestro e cárcere privado de uma vítima submetida ao julgamento paralelo da organização.

As investigações de campo e o trabalho de inteligência revelaram também que a própria capturada era alvo de um “decreto” de morte expedido pela facção rival Comando Vermelho (CV). Apurou-se que a detida havia sido julgada e condenada à morte pelos oponentes, devendo ser executada caso fosse localizada por integrantes daquela organização criminosa.

Diante dos fatos, após minucioso monitoramento, a equipe conseguiu efetuar a prisão. A capturada foi levada à sede da delegacia especializada para as formalidades de Polícia Judiciária, garantindo-se o cumprimento da ordem judicial e a sua integridade física diante das ameaças da facção rival. Após os procedimentos de praxe, a detida foi encaminhada ao sistema prisional, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.