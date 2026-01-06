Motocicleta e outros objetos apreendidos com o investigado (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Nesta terça-feira (6), a equipe da DDM de Rio Claro deu cumprimento ao mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um indivíduo investigado pela prática de dois crimes de estupro, previstos no artigo 213, caput, do Código Penal, ocorridos na cidade de Rio Claro. Consta que, no âmbito de Delegacia Especializada, foram registrados dois boletins de ocorrência versando sobre o delito de estupro. No primeiro registro, a vítima, adolescente de 17 anos, noticiou que, por volta das 18h, enquanto se dirigia à escola, foi abordada por um indivíduo pardo, que conduzia motocicleta azul, utilizando capacete preto com viseira espelhada. Segundo relatado, o autor simulou estar armado e, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima à prática de sexo. A vítima descreveu que o agressor trajava calça jeans, botina e camisa de manga longa com escritos brancos, aparentando uniforme de empresa de construção civil, além de possuir bigode.

No curso das investigações, aproximadamente dois meses após o primeiro fato, foi registrado novo boletim de ocorrência, desta vez por um casal de adolescentes, os quais relataram terem sido abordados por indivíduo com motocicleta azul, capacete preto de viseira espelhada, tatuagem no pescoço, trajando camisa polo escura, bermuda clara e chinelo branco, além de outras tatuagens nos braços. Na ocasião, o autor novamente simulou portar arma de fogo, conduziu as vítimas até um matagal próximo e, mediante grave ameaça, manteve conjunção carnal com a vítima feminina, enquanto o namorado foi obrigado a presenciar os atos de violência.

Diante da semelhança do modus operandi, bem como das características da motocicleta e do capacete utilizados, foram realizadas diversas diligências investigativas. Após intensas apurações, identificou-se o autor dos estupros. Em diligência defronte à sua residência, no bairro Paineiras, foram localizadas motocicleta e capacetes compatíveis com as descrições das vítimas, além da constatação de que o investigado trabalha em empresa de construção civil, circunstâncias que corroboraram os relatos apresentados.

Em ato contínuo, o casal de vítimas do segundo boletim realizou reconhecimento fotográfico, de forma individualizada e nos moldes da Resolução nº 484/2022 do CNJ, ambos reconhecendo o homem como autor do crime de estupro. Diante do conjunto probatório até então colhido, esta a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado e pela busca domiciliar, visando à localização da motocicleta, capacete e vestimentas supostamente utilizadas nos delitos, medidas que foram devidamente deferidas pelo Poder Judiciário.

Nesta terça, a equipe policial deu cumprimento às ordens judiciais nas residências do investigado e de seu genitor, logrando êxito em capturar o investigado, bem como em apreender os objetos de interesse da investigação – motocicleta, capacete e vestimentas. O investigado será formalmente ouvido nos Inquéritos Policiais instaurados, submetido a reconhecimento pessoal pela vítima do primeiro boletim de ocorrência, nos termos do Código de Processo Penal, bem como indiciado pelos crimes apurados. Ao final da investigação, será representada pela decretação de prisão preventiva.