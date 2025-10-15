A Polícia Civil de Rio Claro, deflagrou nesta quarta-feira (15), a Operação “Dose Fatal”, com foco no combate à comercialização de bebidas alcoólicas destiladas falsificadas no município. A ação teve caráter preventivo e fiscalizatório, reunindo esforços da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde.

Ao todo, 14 estabelecimentos comerciais — entre bares, adegas e depósitos de bebidas — foram fiscalizados simultaneamente em diferentes pontos da cidade. O objetivo foi verificar a origem e autenticidade de bebidas como uísque, vodka, gin, licor, cachaça e similares, em razão de recentes alertas sanitários e casos de intoxicação por metanol registrados em outras regiões do Estado.

A operação mobilizou um efetivo expressivo, com cinco equipes da Vigilância Sanitária, cinco equipes da Polícia Militar e 14 equipes da Polícia Civil, que atuaram de forma integrada. Durante a ação, a Vigilância Sanitária adotou medidas administrativas e notificou os proprietários dos estabelecimentos para regularização de pendências estruturais e documentais. Já as equipes policiais concentraram-se na verificação da autenticidade das bebidas, analisando rótulos, lacres, selos fiscais e demais indícios de falsificação.

Após criteriosa inspeção, não foram localizadas bebidas falsificadas ou impróprias para o consumo humano. A operação transcorreu sem incidentes, evidenciando a importância da atuação preventiva e da integração entre os órgãos de segurança e saúde pública na proteção da população.

A ação também contou com o apoio técnico e institucional do coordenador do Comitê de Mercado Ilegal da ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas), que colaborou com informações e orientações especializadas voltadas ao enfrentamento do comércio irregular de bebidas no país.

A Operação “Dose Fatal” cumpriu seu propósito de inibir práticas irregulares, orientar comerciantes e reforçar o controle sanitário e fiscal sobre o comércio de bebidas destiladas em Rio Claro, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a defesa da saúde e da segurança da população.