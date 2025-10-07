Nesta terça-feira (7), a equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Claro deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar e mandado de busca e apreensão em face de um adolescente infrator, que completa 18 anos nesta data, investigado por ato infracional análogo aos crimes de instigação à automutilação e maus-tratos a animais.

As diligências decorreram de intensas investigações que identificaram que o investigado integrava um grupo criminoso denominado “Fearless, da panela 466”, responsável por aliciar adolescentes em todo o território nacional, utilizando a plataforma Discord para criar vínculos de confiança e, posteriormente, instigar as vítimas à automutilação e à prática de maus-tratos a animais.

Durante as investigações, apurou-se que o infrator, residente na cidade de Rosana (SP), seria o responsável por aliciar e instigar uma das vítimas, de 14 anos, residente em Rio Claro. A equipe da DDM deslocou-se por mais de dez horas até o município de Rosana para dar cumprimento aos mandados judiciais. No local, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, que serão encaminhados à perícia para continuidade das investigações. O adolescente infrator foi apreendido e, após a oitiva realizada na presença de seu responsável, foi encaminhado à Fundação CASA, conforme determinação judicial.

Esta ação reafirma o comprometimento da Polícia Civil com a proteção e segurança de crianças e adolescentes, e serve também como alerta aos pais e responsáveis quanto à importância de acompanhar o que seus filhos consomem e com quem interagem na internet, especialmente em plataformas de comunicação digital.