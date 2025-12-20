Avanço de “pare” e álcool: motorista é preso após ferir guarda da GCM em Rio Claro

Um motorista embriagado, sem habilitação e que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória foi preso após provocar um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (19), em Rio Claro, deixando ferido um guarda civil municipal que estava em serviço. A colisão ocorreu por volta das 21h50, no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 36, no bairro Santana.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o condutor do GM Vectra seguia pela Avenida 36 quando avançou a sinalização de “pare” e atingiu a motocicleta da Guarda Civil Municipal, conduzida por um guarda civil que realizava patrulhamento com outros agentes.

Com o impacto, o guarda caiu na via pública, sofreu lesões corporais e precisou ser socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado à UPA do bairro do Estádio, onde permaneceu internado para atendimento médico. A motocicleta oficial ficou danificada.

Ainda segundo o registro policial, o causador do acidente não possui habilitação para dirigir, o veículo estava com licenciamento vencido e o teste do etilômetro apontou 0,90 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de embriaguez ao volante. Ele admitiu aos guardas que ingeriu bebida alcoólica, um copo de Whisky, antes de dirigir.

O motorista foi preso em flagrante e indiciado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e direção sem habilitação, todos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio, enquanto a motocicleta da GCM foi levada à sede da corporação. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.