Um acidente por volta das 04h50 desta sexta-feira (5) envolveu um automóvel e um caminhão e tirou a vida de um morador de Rio Claro. O fato foi registrado na SP-348, Rodovia dos Bandeirantes, na altura da cidade de Limeira.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) a dinâmica do acidente se deu quando um veículo VW Up colidiu na traseira de um caminhão Mercedes Benz. Com o impacto ambos adentraram no canteiro central e capotaram.

Na direção do Up estava um motorista de aplicativo. Ao seu lado havia o morador de Rio Claro, Wendel Moreira de Souza, de 34 anos, e no banco de trás um segundo passageiro. Na colisão Wendel sofreu graves ferimentos, chegou a ser socorrido mas morreu logo após dar entrada no hospital. Já no caminhão haviam três ocupantes que saíram ilesos. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Wendel era um apaixonado por capoeira e sempre fez questão de enaltecer a prática nas suas redes sociais. Mestre Preto, da Associação de Capoeira Harmonia Rio Claro, lamentou a morte do aluno. “O Wendel era um aluno esforçado. Chegava na academia, puxava aula. Conversava com todo mundo, brincava com as crianças que tiramos das ruas. Tocava, cantava, passava fundamentos para as crianças, sempre de forma alegre”, comentou ao JC.