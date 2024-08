O maquinário para as obras de ampliação e reforma do Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano, o Benitão, começou a chegar na casa do Velo Clube

Nova arquibancada na casa do Velo Clube vai custar R$ 1,6 milhão. Rubro-Verde vai disputar a Série A-1

A Prefeitura de Rio Claro contratou a construtora Rodrigues e Penteado Ltda para executar as obras de ampliação da arquibancada do Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano, o Benitão, casa do Velo Clube. Através de licitação, o valor chega a R$ 1,6 milhão, conforme extrato do contrato publicado nessa quarta-feira (14) pelo Poder Executivo.

A intervenção se faz necessária diante da disputa do time no Campeonato Paulista Série A-1, a elite do futebol paulista, no próximo ano de 2025. É o retorno do Rubro-Verde após 45 anos fora da categoria. As obras devem se iniciar ainda esta semana, já que o maquinário começou a chegar ao Estádio.

Reginaldo Breda, “temos um cronograma financeiro e da estrutura a serem cumpridos. O final de outubro é a expectativa para o final de obra. Hoje tem 8.132 e vai ampliar para 11 mil lugares. As obras internas de vestiário, camarote e nova sede está tudo em andamento. Também estamos trabalhando na recuperação do gramado. A base do camarote da imprensa já está pronto”, confirma o presidente do Velo Clube.

A equipe dos sonhos para a disputa da Série A-1 no ano que vem também já está sendo montada. Alguns atletas já estão sendo monitorados e analisados pela equipe. “Tivemos uma reunião com a comissão técnica e estamos trabalhando em cima do elenco. O Guilherme (técnico) continua conosco”, reforça Breda.

Relembre

Campeão do Campeonato Paulista Série A-2 de 2024, o Velo Clube retornará para a Série A-1 da competição no próximo ano, após 45 anos fora da elite. O Rubro-Verde cumpriu o favoritismo e levou a melhor na disputa contra o Juventus, jogando em casa, na última partida da rodada da A-2 com o Benitão lotado e que testemunhou o grande retorno do time para o principal campeonato do Estado de São Paulo.