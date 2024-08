Foto: Divulgação

Programação acontece de 13 a 17, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária e reúne curtas de diversos estados do país, roda de conversa, exposição e mais!

Com foco em produções realizadas nos interiores do Brasil, o FIIK Janela Caipira – Festival Independente de Cinema dos Interiores Kino-Olho – chega com força para sua 9ª edição, após um hiato de 8 anos. A programação é gratuita e ingressos serão disponibilizados 30 minutos antes; é possível ver on-line pela cardume.tv.br.

Entre os dias 13 e 17 de agosto, o Festival ocupa o Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro, com uma ampla programação gratuita. Além dos 26 curtas selecionados para 5 mostras competitivas, o evento contempla os segmentos de Artes Visuais, Arte Sonora, Fotografia e vai contar também com exibições de filmes convidados.

Organizado pelo Grupo de Pesquisa e Prática Cinematográfica Kino-Olho, entidade com quase vinte anos de atuação na pesquisa, formação e produção de cinema e audiovisual no interior paulista, por meio do Edital LPG Nº 11/2023, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Edição anterior do FIIK Janela Caipira 04. Foto: Arquivo JC/Divulgação

A abertura, no dia 13 de agosto, é às 19h, na Sala de Cinema do Centro Cultural Roberto Palmari, com a exibição do filme do “Núcleo de Criação Cinematográfica”. Na sequência, acontece a mostra competitiva Cine Delas, com filmes dirigidos, produzidos ou protagonizados por mulheres.

Na quarta, dia 14, a programação começa às 14h, na Sala de Cinema do Centro Cultural Roberto Palmari, com a Mostra Filmes em Processo, de caráter não-competitivo. Às 19h, acontece a abertura da exposição “trama”, do Coletivo Deriva Cartográfica Às 20h30, a Sessão Especial traz os filmes convidados “Big Bang” (2022), de Carlos Segundo, e “Cama Vazia” (2023), de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet. A mostra competitiva Desvios, de cinema experimental, encerra a noite, a partir das 21h.

Na quinta-feira, 15/08, a programação começa às 14h com o terceiro filme convidado: “Lugar de Ladson” (2022), de Rogério Borges. A partir das 14h30, serão exibidos os filmes da Mostra Mundos Possíveis, categoria competitiva dedicada a filmes da cultura Def, com protagonismo de pessoas com deficiência (PCD), e que conta com recursos de acessibilidade. Às 19h, entra em cartaz a Mostra São Paulo, com filmes paulistas feitos fora da capital, seguida da Mostra Brasil I, de produções nacionais.

Na sexta, 16, o evento começa às 14h, com a Mostra não-competitiva Kino-Olho. Às 19h, tem o Noite Imersiva, projeto voltado a espetáculos de arte sonora, música experimental e performance e às 21h, tem a exibição dos curtas da Mostra Brasil II.

No sábado, 17, último dia de programação, acontece a Roda de Conversa “Processos Produtivos Outros – O Interior em Cena”, às 14h. Na Sala de Cinema, será exibido o Filme Coletivo “Esquizogesto”, às 19h. Em seguida, às 19h30, a cerimônia de encerramento e premiação vai apresentar os vencedores dos prêmios: Melhor Filme – Mostra Brasil, Melhor Filme – Mostra Cine Delas, Melhor Filme – Mostra Desvios, Melhor Filme – Mostra Mundos Possíveis, Melhor Filme – Mostra São Paulo, além de menções honrosas, a critério do júri. Nas sessões presenciais do festival, o público poderá votar para escolher o Melhor Filme – Júri Popular.