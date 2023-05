Uma mãe, acompanhada de sua filha, compareceu ao Plantão Policial no início da tarde deste domingo, dia 14, às 12h30, para registrar o desaparecimento de seu filho, Isaac Vinicius Eduardo de Oliveira, de 19 anos. Em seu relato, ela diz que perto das 23h do sábado, dia 13, quando estava em frente ao condomínio África, onde reside, localizado no Jardim das Nações em Rio Claro (SP), presenciou três viaturas da PM perseguindo uma caminhonete branca e em seguida ter ouvido vários disparos de arma de fogo vindos de um matagal próximo.

Algum tempo depois, policiais lhe abordaram perguntando sobre seu filho, dizendo ser ele o motorista do veículo perseguido e que o mesmo era fruto de roubo. Os PMs também disseram que seu filho havia atirado contra a polícia, que revidou em legítima defesa. Por fim, a mãe relata que as equipes policiais permaneceram no local até às 3h da madrugada.

Aproximadamente 3h depois da mãe informar o desaparecimento de Isaac, seu corpo foi localizado sem vida no início da tarde deste domingo por dois moradores do bairro, justamente no interior do matagal onde foi relatada a troca de tiros. Peritos foram chamados e constataram ferimentos provocados por arma de fogo no tórax e nas costas do jovem. A caminhonete também foi encontrada.

A mãe foi chamada e reconheceu o corpo do filho ainda no local.

Flagrante, furto em cafeteria

Flagrante de furto em cafeteria foi registrado no início da madrugada desta segunda-feira (15) na Avenida 3, região central de Rio Claro. Um casal foi acusado, sendo o rapaz de 23 anos e a mulher de 37 anos, ambos detidos pela Polícia Militar. A dupla informou no plantão policial ter praticado furto de um tablet na cor branca e de uma balança de precisão, avaliada em R$ 819,00, para arrumar dinheiro e comprar crack, pois ambos são usuários de drogas. Há sistema de câmeras de vigilância no local.

Furto de celular

Furto de aparelho celular foi registrado no último dia 26 de abril, no balcão de uma unidade médica localizada no bairro Saúde, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, um homem de 35 anos, apresentou no plantão policial o IMEI para bloqueio do aparelho. A ocorrência foi registrada às 15h55 do último dia 2 de maio.

Furto de fios e cabos

Furto de 460 metros de fios e cabos elétricos aconteceu na madrugada do dia 2 de maio em um barracão desocupado localizado no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. Segundo a vítima, uma mulher de 51 anos, os assaltantes, além da quantidade de fios e cabos citada, levaram quatro torneiras, quatro chuveiros e duchas. No local não há sistema de câmeras. A ocorrência foi registrada às 14h25 do mesmo dia, no plantão policial.

Feminicídio na região

Caso de feminicídio foi registrado no final da noite da última sexta-feira (12) no Jardim Eldorado, em Cordeirópolis, cidade vizinha de Rio Claro. Débora Cristina Oliveira da Silva, de 25 anos, foi assassinada com uma facada na barriga. O suspeito, de 32 anos, foi detido na manhã do último sábado (13) pela Guarda Civil Municipal (GCM). A vítima tinha medida protetiva contra o acusado.