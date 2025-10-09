(Fotos: Divulgação Polícia Civil de RC)

A Polícia Civil de Rio Claro através da Central de Polícia Judiciária realizou nesta quinta-feira (9) uma importante apreensão de bebidas falsificadas. Além disso vários maços de cigarros de origem paraguaia, uma arma e dinheiro foram tirados de circulação.

Consta no boletim de ocorrência que as autoridades receberam uma denúncia de que pelo bairro Santa Clara existia um imóvel que funcionava como fábrica clandestina de envasamento de bebidas falsificadas. No endereço nada foi encontrado mas em um segundo imóvel, desta vez no Jardim Bela Vista, também ligado ao alvo da operação, as equipes localizaram a atividade criminosa.

No corredor de acesso haviam inúmeros fardos com frascos de ‘corote’ e no fundo do quintal várias garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas com rótulo de má confecção, com roscas de má qualidade e sem selo de imposto de produtos industrializados.

Já em um quarto havia um revólver municiado além de R$ 4.000,00 e dois cheques que juntos somavam quase R$ 17 mil. Por fim inúmeras caixas de cigarro de origem paraguaia também foram apreendidas.

Diante das evidências o alvo da denúncia recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.