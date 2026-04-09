Foto: Divulgação/Governo de SP/André Ciasca

Unidade recebeu investimento de R$ 16 milhões e oferece cursos inéditos em Inteligência Artificial e ESG no Centro Paula Souza

A cidade de Rio Claro recebe o governador Tarcísio de Freitas nesta sexta-feira (10) para um marco importante na formação tecnológica do interior paulista: a inauguração oficial da Fatec Rio Claro. Em agenda da Caravana 3D na região de Campinas, o governador realizará o descerramento da placa da unidade Prof. Álvares Gracioli, que se destaca pelo conceito de campus inteligente.

A nova sede da Fatec Rio Claro contou com um investimento estadual superior a R$ 16 milhões. O montante foi aplicado na construção de blocos administrativos e pedagógicos, além da reforma do ginásio de esportes e adequação das áreas externas, totalizando mais de 4,3 mil metros quadrados de área construída para atender aos estudantes.

Governado Tarcísio de Freitas. Credito: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

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Cursos inéditos e infraestrutura tecnológica

Em funcionamento desde 2025, a unidade conta atualmente com 179 alunos matriculados em graduações tecnológicas inéditas na rede do Centro Paula Souza (CPS). O curso de Inteligência Artificial foca em redes neurais e ética, enquanto a graduação em Gestão da Sustentabilidade (ESG) prepara profissionais para políticas ambientais no setor corporativo.

A estrutura da Fatec Rio Claro foi planejada para simular ambientes empresariais reais, contando com 11 salas de aula, 10 salas administrativas e 2 laboratórios multiuso. O projeto de campus inteligente integra conectividade avançada e acessibilidade plena, com elevadores e rampas, garantindo a inclusão de todos os frequentadores.

A visita faz parte da Caravana 3D, iniciativa que foca em desenvolvimento, dignidade e diálogo. Nos últimos três anos, o Governo de São Paulo investiu R$ 57,5 milhões em obras e outros R$ 14,4 milhões em equipamentos para as Etecs e Fatecs da região de Campinas, reforçando o compromisso com a educação profissional gratuita.