José Aparecido Marques (Zé Moeda) – 72 anos. Faleceu em 1º de novembro, às 15h35, em Rio Claro. Deixa a sra. Aparecida Lopes Vasques. Deixa os filhos Jéssica, casada com Edinaldo; Cristiano, casado com Beatriz; Claudinei, casado com Rosemeire; e Alexandre. Deixa oito netos e um bisneto. O sepultamento ocorreu no dia 2, às 14h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Gláucia Regina de Campos – 44 anos. Faleceu em 1º de novembro, às 17h33, em Rio Claro. Deixa irmãos e familiares. O sepultamento ocorreu no dia 2, às 15h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Dirce Godoi Duarte – 94 anos. Faleceu em 1º de novembro, às 20h22, em Rio Claro. Era viúva de José Anélio Duarte. Deixa os filhos Luiz; Edna, casada com Ariovaldo; e Sueli (falecida), que foi casada com Paulo. Deixa cinco netos e três bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 2, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Cláudio Antônio de Souza (Nicola) – 57 anos. Faleceu em 2 de novembro, às 6h04, em Rio Claro. Deixa viúva a sra. Maisa de Jesus Santos de Souza. Deixa os filhos Claudinéia, casada com Juliano; Clebison; e Isaac. Deixa dois netos, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 13h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Adilson Luis Modesto (Maguila) – 42 anos. Faleceu em 2 de novembro, às 9h37, em Santa Gertrudes. Deixa viúva a sra. Luzia Oliveira da Silva e o pai Luiz Modesto. Deixa o filho Kalleo, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 13h30, no Cemitério Municipal de Santa Gertrudes. (Funerária João de Campos)

Rocco Petrella (Roque / Italiano) – 88 anos. Faleceu em 2 de novembro, às 14h58, em Rio Claro. Deixa viúva a sra. Maria Vicenza Speranza Petrella. Deixa os filhos Giovanina, casada com Jailson; Eliangela, viúva; Angelo, casado com Fernanda; e Domingos, casado com Luciana. Deixa seis netos, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Álvaro Perin – 98 anos. Faleceu em 2 de novembro, às 17h58, em Rio Claro. Era viúvo de Lícia Mônaco Perin. Deixa os filhos Ângela (falecida); Fábio, casado com Valéria; e Sílvia. Deixa quatro netos, três bisnetos, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 16h30, no Cemitério Evangélico, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Agostinho Antônio Hardt – 79 anos. Faleceu em 2 de novembro, às 23h10, em Rio Claro. Deixa viúva a sra. Abigail Petrilli Hardt. Deixa os filhos Ricardo, casado com Camila; Fernanda; Cláudia, viúva; e Patrícia, casada com Luiz. Deixa quatro netos, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 14h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Luciano Viana da Silva – 63 anos. Faleceu em 3 de novembro, às 23h26, em Rio Claro. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 16h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Odete Roza de Jesus Chimichaque – 86 anos. Faleceu em 3 de novembro, em Rio Claro. Era filha de Justina Roza da Silva e de Antônio Theodoro da Silva. Era casada com o sr. Aldo Chimichaque e deixa a filha Emília, além de demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 11h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária Memorial)

Carlos Alberto de Carvalho Junior – 28 anos. Faleceu em 31 de outubro, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu no dia 1º de novembro, às 16h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Eleusa Abadia Rodrigues da Silva – 68 anos. Faleceu em 1º de novembro, em Rio Claro. Era separada judicialmente e deixa os filhos Rodrigo, Jurandir, Ana Paula e Carla. O sepultamento ocorreu no dia 2, às 10h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Marisa Corrêa Bueno – 60 anos. Faleceu em 1º de novembro, em Rio Claro. Era solteira. O sepultamento ocorreu no dia 2, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

João Teixeira Rocha Junior – 70 anos. Faleceu em 2 de novembro, em Rio Claro. Era solteiro e deixa os filhos João Marcelo, Alessandro, Ângela, Mairon e Alex. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 10h, no Cemitério Municipal de Corumbataí.

Margarida Pinto Ramiro – 84 anos. Faleceu em 3 de novembro, em Rio Claro. Era viúva e deixa os filhos Valdecir, Valdenice, Valdir, Pedro, Cleunice, Marcos, Cícera, Valdirene, Gerson, Gisele e Rene. O sepultamento ocorreu no dia 3, às 17h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Adinaldo Astolfo – 68 anos. Faleceu em 3 de novembro, em Rio Claro. Era solteiro e deixa os filhos Luiz, Alessandro, Gabriel, Gabrieli, Guilherme, Ludimila e Danilo. O sepultamento ocorreu no dia 4, às 13h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Maria Helena Domingos – 62 anos. Faleceu em 28 de outubro, em Piracicaba. Era viúva e deixa os filhos Meriei, Suelen, Jenifer, Kelly, Richard, Richard Djavan, Janaina e Fabiana. O sepultamento ocorreu no dia 29, às 14h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.