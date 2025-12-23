O Conta Simples Rio Claro voltou às quadras após dois anos de pausa no basquete brasileiro (foto Guilherme Figueiredo)

Uma denúncia envolvendo o ex-investidor do Conta Simples Rio Claro repercute internacionalmente diante de supostas fraudes de manipulação de resultados de jogos que explodiu nessa segunda-feira (22). Reportagem do jornal Correio da Manhã, através do repórter Cláudio Magnavita, aponta que a irregularidade está sendo investigada fora do Brasil.

Sem citar o Leão, a reportagem afirma que a FIBA (Federação Internacional de Basquete), com sede na Suíça, contratou um escritório de investigação da Inglaterra, para apurar a suspeita em favor de um esquema de apostas atuante no exterior.

O JC confirmou que trata-se de Svetozar Popovic, sérvio contratado pelo ABCD Bandeirantes, mantedor do Leão, que é apontado como o mentor de um esquema para trazer atletas e treinadores ao país os quais estariam incumbidos da manipulação de jogos.

A princípio, aponta a reportagem do Correio da Manhã, o time não está envolvido no esquema. Outros dois clubes do Rio de Janeiro, que também contrataram o ex-atleta sérvio, também não estariam. Popovic mora em Campinas atualmente. A reportagem do JC não conseguiu localizar sua defesa.

Relação com o Leão

Popovic foi contratado para trazer o ‘DNA’ sérvio para o então Rio Claro Basquete. O treinador Milan Vulic foi o primeiro a comandar o time no seu retorno após dois anos fora das quadras. Com ele vieram os atletas Simovic e Marko Rikalo. O contrato com Vulic se encerrou em setembro, junto com a saída de Simovic.

Depois foi anunciado o técnico Slobodan Nikolic, também sérvio, antes do início do NBB. Ele foi dispensado no início de dezembro antes do jogo contra o Corinthians, além de Rikalo, também dispensado. Ao Correio da Manhã, a Confederação Brasileira de Basquete afirmou que a manipulação de resultados não é tolerada pela entidade, por comprometer a credibilidade do esporte.

Quem apresentou o sérvio ao Leão, aponta o Correio da Manhã, teria sido o ex-presidente da Federação Paulista de Basketball, atual CEO, Enyo Correia. O Rio Claro Basquete confirmou a informação sobre esse vínculo. O JC tentou contato na FPB, mas não conseguiu.

O que diz o Leão

O Conta Simples Rio Claro informa que, tão logo tomou conhecimento de investigações envolvendo práticas que não condizem com seu compromisso com a integridade esportiva, notificou formalmente o investidor estrangeiro para o encerramento do vínculo que mantinha com o clube. Da mesma forma, está encerrado o contrato do atleta Marko Rikalo e, conforme já comunicado anteriormente, o clube não conta mais com o treinador Slobodan Nikolic.

“O time reitera que atua com ética e transparência em todas as suas relações, mantendo o profissionalismo das suas operações, além de uma atual gestão financeira eficiente e com foco na construção de um projeto sólido, responsável e de longo prazo, que permita ao clube retomar de forma consistente seu espaço entre as principais equipes do basquete nacional”, comunicou.