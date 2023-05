Dérbis rio-clarenses acontecem neste final de semana (foto: Vagner Ansanelo).

Galo Azul e Rubro-verde se enfrentam três vezes pelas disputas das categorias de base do Campeonato Paulista

O final de semana em Rio Claro será marcado por três clássicos entre Velo Clube e Rio Claro pelas categorias de base. Amanhã (20), pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Azulão recebe o Rubro-verde, às 15h, no estádio Augusto Schmidt Filho em partida válida pela sexta rodada do grupo 5. O time velista lidera com 13 pontos, o Lemense é o segundo com 11, a Internacional de Limeira a terceira com 10 pontos, o Rio Claro é o quarto com seis, o São Carlos é o quinto com três e o União São João de Araras o sexto sem pontuar.

Os outros dois dérbis acontecem no estádio Benito Agnelo Castellano pelo Paulista Sub-11 e 13, que têm início neste domingo (21) com os clássicos sendo disputados às 9h e 11h, respectivamente.

As equipes estão inseridas, em ambas as disputas, no grupo 4, ao lado de XV de Piracicaba, Ferroviária, Grêmio São-Carlense, Independente de Limeira, Matonense e União Barbarense.