Em todos os casos colisões frontais entre dois veículos foram registradas pelas autoridades

A rodovia Irineu Penteado (SP-191) compreendida na altura de Ipeúna tem estado no centro das manchetes nas últimas semanas, mas de uma maneira negativa e trágica. Sendo uma via de mão única de ligação com cidades como, por exemplo, Rio Claro e Charqueada, por dia, são incontáveis veículos de pequeno e grande porte que circulam por ela.

Com vários trechos de subida e descida e também entrada e saída de propriedades rurais, é preciso atenção redobrada mas nem sempre é o que acontece. Desde o início do mês julho até ontem (16), oito mortes foram registradas em decorrência de colisões, relembre:

No dia 8 de julho um micro-ônibus que saiu da cidade de São Pedro com destino ao AME de Rio Claro e um ônibus que transporta passageiros colidiram lateralmente no quilômetro 93 da Rodovia SP-191, na altura da cidade de Ipeúna. A tragédia deixou um rastro de seis mortos: José Francisco Veroneze- motorista do micro-ônibus; Danilo Ricardo Pianucci – motorista do ônibus; Nivalda Toledo Fruck – passageira do micro-ônibus; Lucilene Cristina Fruck Aprigio – passageira do micro-ônibus; Gabrielle Reis Carvalho – passageira do micro-ônibus; Karina Helena Gomes da Silva – passageira do micro-ônibus.

Sobreviveram ao acidente uma mulher de 50 anos e seu filho de 21 anos, além de uma outra mulher de 49 anos (os três também eram passageiros do micro-ônibus). Já em 27 de julho um homem morreu após uma colisão frontal entre um caminhão e um carro utilitário, na rodovia SP-191, em Ipeúna.

Segundo informações do sistema de ocorrências da Artesp, o motorista do utilitário precisou ser retirado das ferragens, sendo encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, porém, não resistiu e faleceu. De acordo com registro, o motorista do caminhão teria informado que ao trafegar pela via, avistou o utilitário no contrafluxo, tentou desviar para o acostamento, mas não evitou a colisão.

Por fim, no dia 9 de agosto eira. Robson Burriguel, motorista de um veículo Monza, foi a última vítima. Outras três pessoas tiveram ferimentos e foram socorridas. No local foi apurada a colisão entre o Monza e um veículo Duster que capotou. Robson era morador de Rio Claro.