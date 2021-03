Araras registrou, em uma semana, 24 mortes provocadas pela Covid-19. Enquanto isso, o vereador e presidente da Câmara, Rodrigo Soares (PSDB), aquele que “receitou” cloroquina aos ararenses, protocolizou uma moção de apelo ao Governo do Estado para colocar o comércio em geral como serviço essencial. Com isso, os estabelecimentos poderiam abrir as portas mesmo com o município estando à beira do colapso no sistema de saúde.

“No ano passado, muitos comerciantes sofreram com os impactos econômicos e vários tiveram que fechar as portas de vez. Além disso, muitos funcionários também perderam empregos e a grande maioria atualmente ainda enfrenta dificuldade até para adquirir itens básicos para a sobrevivência”, disse Soares.

O parlamentar comentou, também, que no início deste ano, quando os comerciantes estavam retomando as atividades, tiveram de paralisar novamente. “Diante disso, reforço que sou completamente contra o fechamento do comércio. Todos são essenciais, já que geram renda para os proprietários e também funcionários”, explicou.

Academias

O presidente da Casa, por meio de um projeto de lei, também sugeriu que academias de todas as modalidades se tornem essenciais durante o período de calamidade pública na cidade.

“É comprovado que a prática constante de atividades físicas pode auxiliar na redução considerável dos riscos de doenças cardíacas e enfermidades relacionadas ao sistema circulatório, além de evitar o desenvolvimento de sintomas graves da Covid-19”, comentou.

A diretora de escola, Daniele Conte Delbem, ficou indignada em suas redes sociais. “Como pode ter como base aliada um vereador que vai contra todas as medidas de Isolamento em plena pandemia, com mais de 3 mil mortes diárias no país? É lógico que todo trabalho é essencial, mas por conta de atrasos nessas medidas pontuais, com mais organização das mesmas, falta de vacinas devido a incompetência criminosa do presidente, chegamos nessa situação trágica. Vereador, o senhor não é Deus, apesar de pensar que fala em nome dele”, escreveu.