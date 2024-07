Maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem 34.403.609 eleitoras e eleitores aptos a votar nas Eleições Municipais 2024. Os paulistas representam 22% do eleitorado do país, que totaliza 155.912.680 de pessoas, segundo dados divulgados nesta quinta (18) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O voto feminino é maioria no estado, com 18,22 milhões de mulheres (53% do total) habilitadas para a votação de outubro. Já os homens são 16,16 milhões, parcela que corresponde a 47% do eleitorado paulista.

O total de eleitores de São Paulo corresponde a 77,46% do número de habitantes do estado, estimado em 44,41 milhões, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital paulista concentra 27% do eleitorado do estado, com 9.322.444 eleitoras e eleitores. A 372ª Zona Eleitoral — Piraporinha detém a maior quantidade de eleitores, com 245.720 pessoas alistadas, seguida da 374ª ZE — Rio Pequeno e da 381ª ZE — Parelheiros, com 213.552 e 211.737, respectivamente, todas na capital.

Com eleição em 645 municípios, São Paulo tem 10.976 locais de votação e 102.969 seções eleitorais, sendo mais de 35 mil delas adaptadas às regras de acessibilidade.

Perfil do eleitorado

A maior parte do eleitorado paulista tem de 45 a 59 anos (8,95 milhões de pessoas). Em segundo lugar, aparece a faixa etária entre 35 e 44 anos (7,09 milhões) e, na sequência, estão os que possuem de 25 a 34 anos (6,53 milhões). Há outros 7,91 milhões de eleitores que estão acima dos 60 anos, sendo que, desses, 42,17% têm 70 anos ou mais. Os eleitores jovens menores de 18 anos somam 167.525 pessoas.

Em relação ao grau de instrução, 32,71% do total de eleitoras e eleitores declararam possuir ensino médio completo. Em seguida, aparecem os que têm ensinos fundamental e médio incompletos, com 18,51% e 16,38%, respectivamente. A parcela com ensino superior corresponde a 14,75%. Segundo dados do cadastro eleitoral, outros 3,08% apenas leem e escrevem, enquanto o percentual do eleitorado analfabeto é de 1,71%.

Pessoas com deficiência

No estado, 445.464 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência ou dificuldade para o exercício do voto. Nesse grupo, 134.816 afirmaram ter deficiência de locomoção, o que equivale a 28,07% do total. Para garantir o acesso de toda a população aos locais de votação, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) disponibiliza seções acessíveis, em espaços sem degraus nem obstáculos externos e internos que impeçam ou dificultem a circulação das pessoas.

Além disso, são convocados colaboradores com conhecimento em Libras e cada local de votação conta com pelo menos um coordenador ou coordenadora de acessibilidade preparados para atender as pessoas que precisem de apoio na hora da votação. A urna eletrônica também tem diversos recursos de acessibilidade.

Identificação biométrica

Cerca de 80% do eleitorado de São Paulo já possui a biometria coletada. Dos 34,4 milhões de eleitoras e eleitores, 27,17 milhões (78,97% do total) contam com a identificação biométrica. Em 2022, 23,27 milhões de eleitores (67,13%) haviam concluído o cadastramento. Não é obrigatório ter a biometria coletada para votar. Desde que esteja com o título regular, basta que a eleitora ou o eleitor apresente um documento oficial com foto aos mesários.



Este ano, o 1º turno do pleito municipal ocorrerá em 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, será realizado no dia 27 do mesmo mês na capital e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 a 18 anos.