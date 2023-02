Após enorme sucesso no show da banda Playmohits no último dia 5, no próximo domingo (12) será a vez da Banda Balaio de Gato agitar o público de Rio Claro com show gratuito no Lago Azul às 16h30 no projeto Quatro e Meia.

A banda surgiu em São Paulo no ano de 2008 na Vila Madalena. No início eram dois atores e músicos que queriam unir teatro, humor e música num só balaio, daí o nome da banda. Porém, foi na relação com o público que perceberam um potencial enorme para transformarem qualquer reunião, por menor que fosse, em uma festa onde todo mundo canta, dança, se diverte e compartilha dessa alegria.

O Balaio de Gato tem repertório eclético, extremamente popular, festivo e ainda assim original, porque toca músicas que todo mundo conhece de um jeito novo, com muita presença de palco e interação com o público, todo tipo de música e humor como ferramenta para quebrar as barreiras do preconceito.

O projeto Quatro e Meia tem música ao vivo em eventos para toda a família, de forma gratuita. Os shows são realizados no mirante do Parque Lago Azul, próximo ao playground. A iniciativa é da prefeitura de Rio Claro por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.