Imagem ilustrativa

Nesta quarta-feira (07), o clima no estado de São Paulo permanece estável devido à presença de uma massa de ar seco. Isso resulta em um céu claro a parcialmente nublado, com ausência de chuva em todas as regiões do estado. Em Rio Claro, a umidade do ar continua baixa ao longo da tarde, quando as temperaturas se elevam. A mínima registrada hoje foi de 15°C e a máxima atingirá 32°C.

Para quinta-feira (08), o cenário será de poucas nuvens e ausência de chuva no estado. No entanto, ao longo da tarde, a aproximação de uma nova frente fria provocará um aumento na nebulosidade e a possibilidade de chuvas isoladas começará a se manifestar a partir das regiões oeste e sul do estado. As temperaturas continuarão elevadas. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.