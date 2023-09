Foto: Redes Sociais/Direita Rio-Clarense

Muitos filiados dos movimentos de apoio a Bolsonaro estão no PL, partido que em Rio Claro integra a base de apoio à reeleição de Gustavo (PSD)

Pelos lados da direita, também existem articulações e principalmente divergências quanto à disputa a prefeito de Rio Claro no ano que vem. Durante participação na Rádio Jovem Pan News, Victor Roque, liderança do movimento Direita Rio Claro e filiado do PL, avaliou o apoio ao vice-prefeito Rogério Guedes, que se apresenta como o pré-candidato conservador mas está deixando o PL para se filiar ao União Brasil. “Realmente, a gente precisa de uma definição mais clara do que ele pretende fazer, até porque a gente poderia estar ajudando de alguma forma. A gente não tem ainda um candidato ou uma chapa que a gente possa chamar de nossa, apesar de a grande maioria fazer parte do PL, o PL partido é uma coisa, os filiados são outra”. Questionado sobre a presença do PL no governo de Gustavo Perissinotto (PSD), Roque lamentou o fato de que a orientação do comando nacional da sigla de ter candidato próprio ao Executivo não esteja sendo respeitada no município. “O Rogério deveria ser esse nome, mas a gente não entende se ele vai ou não vai, ele tá no PL, mas tá no União, daqui a pouco a notícia é que ele está com Gustavo, daqui a pouco não”, explica o líder da Direita.

A situação expõe a dificuldade de os movimentos de direita se adequarem à vida partidária. O mesmo acontece com os integrantes do movimento Nas Ruas. A liderança no município, Luiz Jardim, é filiado ao PSDB, partido em que a presidente, Gisele Pfeifer, defendeu ter candidato próprio a prefeito em recente entrevista na rádio, mas que está ligado, por federação, ao Cidadania, sigla que também está na base do prefeito Gustavo. Os partidos estão no apoio, mas muitos integrantes da Direita não enxergam no prefeito o seu representante.

Só aumenta – Nem só PT e PC do B que têm pré-candidatos a prefeito já anunciados. Na semana que passou, o Partido Verde também veio a público para apresentar o ex-vereador e ex-secretário municipal Ricardo Campeão (atual presidente da sigla) como o nome para a disputa a prefeito no ano que vem. Os três partidos estão reunidos numa federação, o que é prenúncio de muitos debates e até confusão pela frente. Neste sábado, durante participação no programa A Semana em 60 Minutos, da Rádio Jovem Pan News, o presidente do PT, Alan Rios, fez o discurso do diálogo, mas já “carteou” com os 40 mil votos que o presidente Lula teve em Rio Claro na última eleição, sinal de desejo de encabeçar a chapa. Em declaração anterior, o PV já havia dito que, como são três partidos, o voto de dois garante definição. Lembrando que João Guilherme, do PT, já admitiu ser pré-candidato a prefeito, e o PC do B anunciou Ari Rios como seu nome para a disputa.

No Psol, o time de nomes que podem disputar as eleições do próximo ano deve ser reforçado com o retorno de Leonardo Alves, que havia se desfiliado para exercer a função de conselheiro tutelar. A sigla também conta com Vinícius Rosa Rodrigues e Rose Archangelo, entre outros, para buscar a tão sonhada cadeira na Câmara Municipal.

O presidente da FEQUIMFAR, vice-presidente da Força Sindical e diretor do Sindicato dos Químicos de Rio Claro, Sergio Luiz Leite, foi convidado a participar na última quinta-feira do evento “Transição Energética: Combustível do Futuro”, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na foto, Leite ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, no momento presidente em exercício.