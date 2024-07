Dosagem do agente Poli Óxido de Cloro e Silício (acima) e do coagulante Cloreto de Polialumínio (abaixo), na chegada da água bruta do Ribeirão Claro, na ETA 1

Ação resulta em maior eficácia e segurança no tratamento da água distribuída em todo o município

Todos os dias, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro faz um rigoroso e minucioso trabalho de tratamento da água captada nos mananciais do Ribeirão Claro e do rio Corumbataí para abastecer todo o município com água de qualidade.

Buscando maior eficiência e segurança na distribuição da água tratada, a autarquia está fazendo a troca do agente utilizado no tratamento da água para o Poli Óxido de Cloro e Silício (POCS).

De acordo com o departamento técnico do Daae, este produto é até cinco vezes mais eficiente que o cloro gás, anteriormente utilizado e bastante comum no tratamento de água no Brasil. Agora, o cloro gás vai ser usado apenas como complemento nos reservatórios de água tratada das ETAs.

Foto: Divulgação/DAAE

“Este agente é mais moderno e eficiente, garantindo maior segurança na qualidade da água tratada e distribuída, eliminando com maior eficácia os vírus, bactérias e coliformes fecais presentes na água dos rios”, enfatiza o responsável técnico químico do Daae, Almir Fernandes da Silva.

Ainda de acordo com Almir, há uma excelente sinergia entre o novo produto e o coagulante Cloreto de Polialumínio (PAC), utilizado pelo Daae, resultando em maior oxigenação, aumentando ainda mais a segurança e qualidade da água.

Estão sendo instalados dois tanques de 12 mil litros cada na Estação de Tratamento de Água (ETA 1) “José Maria Pedroso”, que fica no bairro Cidade Nova. Com água captada no Ribeirão Claro, fornece água para as regiões Norte, Sul e Central, além do distrito de Assistência, correspondendo a 40% do abastecimento da cidade.

Foto: Divulgação/DAAE

Até a instalação ser concluída, o Poli Óxido de Cloro e Silício está armazenado em tanques apropriados, próximos da chegada da água bruta, onde é dosado com o coagulante Cloreto de Polialumínio.

Após a instalação do produto na ETA 1, o Daae vai executar a substituição na ETA 2 “José Crespo”. Localizada na estrada que liga o Distrito Industrial ao Distrito de Ajapi, abastece os bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi, representando os outros 60%.

Esta é a segunda melhoria no tratamento da água feita pela atual gestão do Daae. Antes, eram utilizados cloreto férrico e cal hidratada, sendo substituído pelo coagulante Cloreto de Polialumínio (PAC). O complemento continua sendo feito com cloro gás e flúor.

A autarquia também está fazendo a troca do material filtrante nas duas ETAs. A substituição da areia antracito para argila expandida aumentou a capacidade de produção de água de qualidade, com economia de energia e água tratada usada para lavagem dos filtros.

O Daae também faz, diariamente, rigoroso trabalho de verificação da qualidade da água com equipes trabalhando 24 horas, coletando amostras em pontos aleatórios da rede de todo o município e distritos para a realização de testes nos laboratórios da autarquia, mantendo sempre, os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde.