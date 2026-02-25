Jayane Marcielly Silva Oliveira trabalhava como cuidadora do idoso e morreu no local

Uma ocorrência nesta quarta-feira (25) abalou a cidade de Limeira e terminou de maneira trágica. Uma cuidadora de 24 anos, que estava em surto, atacou e esfaqueou um idoso de 77 anos dentro do imóvel localizado na Rua João Borges Sampaio, no Jardim São Manoel.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada em apoio ao Samu em razão de que pelo local uma jovem estaria agressiva e com alterações psicológicas. Ao chegar a equipe se deparou com a cuidadora Jayane Marcielly Silva Oliveira portando uma faca e uma tesoura. Os PMs então teriam iniciado uma verbalização para que ela soltasse os objetos, ordem que não foi cumprida.

Neste momento, então as equipes teriam ouvido pedidos de socorro e notaram que havia uma pessoa dentro da casa. Foi quando, segundo a Polícia Militar, a cuidadora entrou na casa e passou a esfaquear o idoso que estava em uma cadeira de rodas. Os PMs tentaram conter a agressora com uma arma de choque mas ela não teria parado e sendo assim foi utilizada uma arma de fogo.

Jayane foi atingida por dois disparos, caindo no chão, sendo assim possível providenciar socorro para o idoso que está internado em estado grave na Santa Casa de Limeira. Já a cuidadora, não resistiu aos disparos, e morreu no local dos fatos. A perícia foi acionada e a Polícia Civil irá investigar o caso.