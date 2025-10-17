Foto: Guilherme Figueiredo

Após três semanas de preparação, a equipe retorna ao NBB com novo treinador, patrocinador máster e projeto reformulado após duas temporadas fora da competição

O Conta Simples Rio Claro estreia no NBB 2025/26 neste sábado, às 18h, contra o Pinheiros, no Ginásio Felipe Karam, com transmissão ao vivo do JC. A equipe retorna à competição após duas temporadas fora.

Adversário da rodada de abertura, o Pinheiros enfrentou o Rio Claro em duas oportunidades durante o Campeonato Paulista 2025. O primeiro confronto marcou o retorno do basquete ao Ginásio Felipe Karam e o segundo ocorreu na fase de realinhamento, em São Paulo.

Após a eliminação no Campeonato Paulista para Franca, o time passou por três semanas de preparação. Nesse período, a diretoria reestruturou o projeto de basquete, confirmou novo treinador e anunciou um patrocinador máster para a disputa do NBB.

Ingressos

Os ingressos seguem disponíveis na bilheteria do ginásio a partir das 16h e no site www.totalticket.com.br. No segundo lote, os valores são de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). As cadeiras próximas à quadra custam R$ 70. A modalidade de ingresso social está esgotada.

Passaporte para os jogos

O clube lançou um passaporte em formato de chaveiro que garante a entrada nos 19 jogos da primeira fase no Ginásio Felipe Karam. O primeiro lote está disponível com 10% de desconto. O passaporte para arquibancada custa R$ 300, e o pacote das cadeiras de quadra está disponível por R$ 700.

Torcedores que adquiriram o passaporte começaram a retirar a chave magnética no ginásio. O dispositivo será utilizado para acesso aos jogos em casa do Conta Simples Rio Claro durante a temporada do NBB.

Conta Simples Rio Claro x Pinheiros, ao vivo e exclusivo no JC

O JC transmite AO VIVO, com imagens e exclusiva a estreia do Conta Simples Rio Claro contra o Pinheiros. A jornada começa às 17h45 no YouTube e Facebook do JC. Narração de Luiz Carlos do Nascimento, comentários de Eric Tatu e reportagens de Ademir Sartori. Assista pelo Facebook ou YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro.