Carros foram apreendidos em revenda de veículos na Rua 6, Alto do Santana

O crime organizado foi alvo nesta quarta-feira (18), da Operação Dry Fall que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em diversos municípios de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A ofensiva teve como foco a desarticulação de uma organização criminosa com atuação estruturada no tráfico de drogas, especialmente haxixe do tipo “dry”, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, com ramificações interestaduais e vínculos com facção criminosa de abrangência nacional.

Rio Claro esteve na lista de atuação conjunta da Polícia Militar e Polícia Federal (FICCO). Pelo município, policiais integrantes da Força Tática do 37º BPM/I estiveram em um imóvel na Rua 4, bairro Bom Retiro. Pelo local o alvo da operação não foi encontrado, mas foram apreendidos um celular, notebook, um bilhete e uma mini balança.

Já na Rua 5, no Bosque de Rio Claro, foi cumprido um mandado de prisão contra o proprietário de uma revenda de veículos bem como apreendido um celular e um veículo VW Polo. O alvo foi levado e apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Campinas. Equipes também estiveram no endereço de revenda de carros, que fica na Rua 6, no Alto do Santana, e apreenderam 21 veículos que lá estavam.

Outros detalhes

A operação atingiu de forma estratégica o núcleo financeiro da organização criminosa, com bloqueio de aproximadamente 150 contas bancárias, podendo alcançar até R$ 70 milhões; suspensão das atividades de 20 empresas de fachada utilizadas para ocultação e movimentação de recursos ilícitos. Para se cumprir o objetivo foram mobilizando mais de 370 policiais (CPI-9 e PF) em ações simultâneas em Araras, Bragança Paulista, Hortolândia, Limeira, Mogi Mirim, Nova Odessa, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Socorro, Sumaré, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, João Monlevade (MG) além de cidades de Londrina (PR) e Foz do Iguaçu (PR).