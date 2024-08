Foto: Divulgação/Clube de Campo

Equipe de basquete do Clube de Campo de Rio Claro é vice-campeã da fase classificatória do Super15

O time de basquete do Clube de Campo de Rio Claro foi vice-campeão na classificatória do Campeonato Brasileiro de Interclubes Sub—15 Categoria B no último fim de semana no Sesc de Guarapari, no Espírito Santo. É a melhor campanha da equipe até o momento considerando os últimos anos no maior campeonato de base do país.

Foram 45 equipes em busca das vagas na decisão do torneio, que acontece em outubro no Clube Curitibano. O CBI é realizado pela CBB em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e o Governo do Estado do Espírito Santo. O campeão da classificatória foi o São José Desportivo (SP), vice-campeão o time do Clube de Campo de Rio Claro e na terceira colocação ficou a Sociedade Thalia, do Paraná.

“Foram jogos todos os dias, das 8h às 22h, praticamente 120 jogos. Os meninos se empenharam bastante. Fizemos cinco jogos, só perdemos na final e fomos vice. E saímos para a final do CBB Sub-15 Interclubes. Foi um feito, nós estamos no quarto ano competindo. A melhor colocação anterior havia sido o quinto lugar, e com muita dedicação neste ano conseguimos ser vices”, comentou Miler Jules Marquiori, do departamento esportivo do Clube de Campo. O atleta Gabriel Moreira foi premiado como o melhor MVP da competição.

Conforme a Confederação Brasileira de Basketball, os times também classificados para a grande fase final de 8 a 13 de outubro são, além do Clube de Campo de Rio Claro, São José Desportivo e Sociedade Thalia, os times: Sport Club Corinthians Paulista (SP), Esporte Clube Pinheiros (SP, Clube Curitibano (PR) Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), Esporte Clube Ginástico (MG), Olympico Club (MG), São Paulo Futebol Clube (SP), Clube Campineiro de Regatas e Natação (SP), SESI / Franca Basquete (SP) e Club Athletico Paulistano (SP). Da categoria A integram ainda o S.E. Palmeiras (SP), Inter Regatas (SP) e Minas T.C. (MG).

Elenco – Atletas

Caio Teruo Cardoso

Felipe Rolim Montemor Fernandes

Gabriel Moreira Romualdo

João Lucas Cordeiro de Oliveira

Kalil Costa Buchid

Lucas Arthur Duarte Conceição

Matheus Cortez Crivellari

Moisés Bataglia Zavarize

Murilo Joly Talarico da Silva

Theo Mortari Marquiori

Thiago Fernando

Roccon Degasperi

Theo de Campos Fagali

Comissão Técnica

Alvaro dos Rei Pacheco

Técnico

Guilherme Dorante Banchi

Assistente Técnico