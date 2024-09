Imagem ilustrativa

Ontem (16), o clima em Rio Claro iniciou-se com chuvas de fraca intensidade, que foram perdendo força ao longo do dia. Apesar do volume reduzido de precipitação, que somou 1,6 mm, a qualidade do ar e a umidade relativa experimentaram uma melhora. A chuva contribuiu para a remoção dos particulados suspensos no ar, resultado de vários dias de sol ofuscado pela fumaça das queimadas e pela elevada quantidade de poeira no ambiente. Como resultado, o céu apresentou um tom mais azul.

Embora tenha ocorrido uma melhora na qualidade do ar e na umidade relativa, a precipitação não foi suficiente para reabastecer os lençóis freáticos ou aumentar o volume dos rios. Até o momento, o acumulado de chuva no ano é de 625,2 mm, enquanto a média anual esperada é de 1.442,6 mm. Com a aproximação do último trimestre do ano, verifica-se que estamos com um déficit de chuvas em relação ao esperado. A previsão é de que o volume de precipitação melhore na segunda quinzena de outubro.

A frente fria que trouxe a chuva para a região deslocou-se para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, resultando em condições de tempo estável para nossa área. Em decorrência da presença de um sistema de alta pressão pós-frontal, a previsão para hoje (17) é de céu claro a poucas nuvens, sem chuvas, com temperaturas amenas, que devem subir gradativamente durante a tarde.

Para quarta-feira (18), espera-se que o dia comece com poucas nuvens e sem chuvas em São Paulo. Contudo, a propagação de uma área de instabilidade pode favorecer pancadas isoladas de chuva, principalmente na metade leste do estado. Na nossa região, a probabilidade de chuva é baixa, e as temperaturas em Rio Claro deverão continuar a subir.

Hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 14,1°C, com a máxima prevista para 28°C. Informações provenientes da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.