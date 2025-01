As escolas de samba de Rio Claro já estão organizadas quanto aos preparativos para o desfile de carnaval, que acontece no início do mês de março. As fantasias estão sendo apresentadas, os ensaios pegando fogo ao longo de vários dias da semana e em diversos pontos da Cidade Azul. Tudo isso acontece para que a apresentação aconteça da melhor maneira.

E quando o assunto é programação, recentemente foi divulgada a lista dos dias em que cada escola irá se apresentar na Passarela do Samba: no sábado de carnaval, dia 1º de março, quem abre as atividades é a Ritmo Alvinegro, seguido da tradicional escola do Consolação, Grasifs – Voz do Morro. E o encerramento do primeiro dia de desfile fica por conta azul e branca, a Samuca.

Já no domingo, dia 2 de março, a Embaixadores do Samba abre as festividades e é seguida pela A Casamba. A noite será encerrada pela atual bicampeã UVA – Unidos da Vila Alemã.

TEMAS

A Ritmo Alvinegro trará para a passarela a celebração de um dos santos mais amados pelo povo brasileiro, São Jorge Guerreiro.

Já a Grasifs tem como tema “Meu escudo é o casco de Igbín. A minha armadura é feita de panos brancos”, em homenagem a Oxalá. A Samuca celebrará o mundo dos livros, com o tema “No caminho da luz, um mergulho na história”.

No segundo dia, Embaixadores entra na avenida falando sobre o mar “Óh Minha Rainha, do mar a mais bela das lendas – Mistérios e Magia, em busca da pérola negra”. A Casamba abordará a mulher e sua força, com “Mulher Divina Mulher” e a festa será encerrada pela UVA, trazendo “Ashyan – caminhos da seda”.