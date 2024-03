Um grave acidente tirou a vida de um caminhoneiro de Rio Claro. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (15), na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos, e vitimou Manasses Ramiro Alves da Silva, 27 anos.

Consta no boletim de ocorrência que por volta das 00h17, pelo Km 119, a vítima, que dirigia um caminhão Volkswagen carregado com 20 toneladas de pisos sentido Campinas–Valinhos, acabou se chocando contra uma defensa metálica e na sequência capotou. Compareceram no local equipes do Corpo de bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária que administra o trecho mas o óbito de Manasses foi constatado. Ele chegou a ficar preso nas ferragens. As causas do acidente ainda serão apuradas. Houve interdição da faixa da direita e acostamento para a remoção do veículo e carga.

Despedida

Manasses que era morador do Jardim Progresso será velado e sepultado neste sábado (16). O início do velório está marcado para às 7h e o sepultamento para às 11h, ambos no Memorial Cidade Jardim (antigo Parque das Palmeiras).