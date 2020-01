Cabo de energia se rompe, causa interdição na SP-330 e deixa Araras e outras cidades às escuras

Ramon Rossi

O rompimento de um cabo de energia deixou as cidades de Araras, Leme e Cordeirópolis às escuras e causou interdição de trechos da Rodovia Anhanguera na madrugada desta quinta-feira (30).



O incidente aconteceu em frente à fazenda Colorado. A concessionária Elektro disse que a linha de transmissão rompida é da CTEEP (Companhia Transmissora de Energia Elétrica de São Paulo).

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Jornal Cidade, um veículo passava pelo local no momento do rompimento. O motorista passa bem.

Nas redes sociais há publicações de que o apagão teria atingido outras cidades da região. A nossa reportagem vai esperar a concessionária de pronunciar oficialmente sobre o ocorrido. Outras informações em breve no portal Jornalcidade.net.

Confira abaixo, vídeo que circula nas redes sociais com imagens do incidente: