Luis Bertin foi premiado pela escultura “ZIRALDO E SEUS TRAÇOS”
O artista rio-clarense Luis Bertin foi premiado com a Menção Honrosa pela escultura “ZIRALDO E SEUS TRAÇOS” no 52º Salão Internacional do Humor de Piracicaba. A cerimônia aconteceu no último dia 30, no Engenho Central, em Piracicaba. Foram mais de 2.500 trabalhos do Brasil e do mundo, enviados ao salão, com 350 obras selecionadas. Além da obra premiada, o artista também teve mais duas obras selecionadas para a exposição: a escultura do músico Keith Richards e a caricatura do cantor Ney Matogrosso. O Salão Internacional do Humor de Piracicaba está entre os maiores salões de artes do mundo. O artista agora concorre ao prêmio “Alceu Marozi Righetto” que ocorre por votação eletrônica com o voto do júri popular. Para votar basta entrar no site do salão internacional do humor de Piracicaba.
O SALÃO
O 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi aberto no dia 30 de agosto, no Teatro Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, no Parque do Engenho Central. A cerimônia marcou o início da mostra, que reafirma Piracicaba como referência mundial do humor gráfico, e também inaugurou as exposições paralelas e do 23º Salãozinho de Humor, no Armazém 14, transformado em espaço de celebração do riso e da criatividade.
A edição recebeu mais de 2.000 inscrições de artistas de diversos países. Destas, 384 obras de 202 artistas de 22 nacionalidades foram selecionadas para compor a mostra oficial. Caricaturas, charges, cartuns, tiras e esculturas apresentam estilos variados, do traço clássico ao experimental, abordando temas como guerras e conflitos, desigualdade social, dependência da tecnologia, impactos da inteligência artificial e questões ambientais, com destaque para a categoria especial Justiça Climática.
Na cerimônia também foram revelados os vencedores das sete categorias do concurso: Caricatura, Tiras/HQs, Cartum, Charge, Justiça Climática, Saúde e Escultura. O público conheceu ainda o Grande Prêmio do Salão e os artistas que receberam menções honrosas. O Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto foi aberto após a cerimônia. A votação acontece entre as obras que receberam Menção Honrosa – que é o caso do rio-clarense LuisBertin e ficará disponível até 21/09 no site do Salão. O resultado será divulgado em 25/09. No total, serão distribuídos mais de R$ 80 mil em prêmios.
O salão recebe visitação de quarta a domingo, das 7 às 17h e as sábados, domingos e feriados, a partir das 10h. No Armazém 14, no Pátio do Engenho Central, em Piracicaba.