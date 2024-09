Mais um caso cruel envolvendo animais foi registrado na cidade Rio Claro. No domingo, dia 1º de setembro, uma denúncia de maus-tratos a um cachorro levou a equipe da Patrulha de Proteção Animal da Guarda Civil Municipal até um condomínio, no bairro Santa Eliza. Pelo local os guardas e depararam com um cachorro filhote já morto e com sinais de maus-tratos. O animal foi avaliado por uma veterinária do Canil Municipal que deu o seguinte parecer: “extrema desnutrição, mucosas esbranquiçadas, costelas aparentes e escore corporal incompatível com a vida”.

De acordo com o tutor, de 19 anos de idade, ele havia adotado o animal há quatro meses e depois de duas semanas o antigo dono o informou que o cão estava envenenado. O tutor também informou que não socorreu o animal por não ter condição financeira e que não pensou na possibilidade de pedir ajuda. Indagado pelos guardas ele disse ainda que não tinha ração na residência para apresentar a equipe e um exame clínico comprovou que o animal estava sendo negligenciado.

Uma testemunha também relatou que chegou a ver o animal poucos minutos antes de morrer e que se assustou com a realidade sendo que o filhote mal podia andar e estava em um quarto com urina e fezes.

O tutor, recebeu um auto de infração pelo crime, e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi recolhido à carceragem. Nesta segunda-feira ele passou por audiência de custódia e foi beneficiado com um alvará de soltura.