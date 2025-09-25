Carrinhos na Rua Maria Ferraz Pereira, no Distrito de Assistência, em Rio Claro

João Vitor de Oliveira vende lanches e espetinhos na Rua Maria Ferraz Pereira desde março, na semana passada chegou para trabalhar e fio de energia do local havia sido cortado

O ambulante João Vitor de Oliveira está enfrentando problemas para conseguir vender seus lanches e espetinhos, no Distrito de Assistência, em Rio Claro.

Segundo informações do comerciante, que relatou ao JC estar no ponto desde o mês de março deste ano, toda documentação está correta, como alvará e licença para atuar como ambulante, mas na semana passada, quando chegou ao local, o fio de energia que utiliza estava cortado.

“Eu conversei com vereador, subprefeito, antes mesmo de abrir e estava tudo certo, recebi a autorização para funcionar. Tenho alvará, licença para poder estar aqui e estou desde o início do ano, mas na semana passada, quando cheguei para começar meu expediente, vi que a fiação que uso havia sido cortada”, relatou João Vitor.

O jovem comerciante disse ainda que procurou os departamentos da subprefeitura para tratar sobre o assunto, mas a resposta que obteve foi rápida e direta.

“Alegaram que a Prefeitura de Rio Claro quem retirou e que para poder funcionar, teríamos que colocar um postinho de energia, mas ainda sim, precisaríamos de autorização para instalação do tal”, disse. Outro ponto citado por João Vitor foi o fato de não haver comunicação. “Poderiam ter nos avisado sobre não usar o espaço, dado um prazo, mas não, cortaram do dia para noite”, finalizou o ambulante.