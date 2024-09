Banda Playmohits 80 se apresenta no domingo no Encontro de Food Trucks e Fusca em Corumbataí; confira abaixo outras atrações

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 20 a 22 de setembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (20)

CORUMBATAÍ – Tem Encontro de Food Truck e Fusca a partir das 20 horas, na Praça Central de Corumbataí, com show de Marcos Vinicius e Mateus. Banda Atemporal anima o público a partir das 21h30. Evento integra o Circuito Bierparty, com entrada franca e organização da Família Pinga Óleo.

SEXTOU COM JEITO – No Restaurante do GG, a partir das 19 horas, com Jeito Simples, na Rua 3, 940, no Centro. Mulheres com entrada free até 20 horas e após R$10,00. Homens pagam R$15,00. Mais informações pelo telefone (19) 97106-6576.

GRÊMIO – Tem Sexta Som celebrando o Baile da Primavera com o melhor da região, a partir das 20 horas, no Grêmio da Cia Paulista, com Banda Essencial. Valor para não sócio é de R$20,00 e mesa R$20,00. Traje esporte chique. Informações pelo telefone (19) 3522-7306.

FESTA DA CACHAÇA – Evento tem início nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, com diversas opções gastronômicas, e show da banda Xeque Mate, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, em Rio Claro. Área kis, destilados e muito mais!

MERCADÃO – Tem Acusticanos tocando variedades a partir das 19 horas nesta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

SEGREDOS DE MAFÊ – Música ao vivo com Rock A2 a partir das 20 horas, na Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã, em Rio Claro, com entrada gratuita, no Segredos de Mafê. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

DANÇA – O Festival de Dança do Shopping Rio Claro já faz parte do calendário de apresentações das escolas de dança da cidade e chega a sua sétima edição com muito sucesso. Neste ano, será realizado até o dia 29 de setembro. 20/9: Espaço de Dança Marta Brunelli, às18h30; 20/9: Ballet Jaqueline Peccin, às 20h30; 21/9: Dancing with Friends, às 15h30; 21/9: Sesi Rio Claro, às 17h30 e 21/9: Studio Flow, às 19h30 e 22/9: Escola de Dança Ingra Tavares, às 15h30 e 22/9: Academia Dança e Cia, às 17h30.

SESI – A Divina Farsa’ volta ao palco do Sesi Rio Claro nos dias 20 e 21/09, às 20h, e no dia 22/09, às 18h. Os ingressos para todos os eventos são gratuitos e estão disponíveis para reserva na plataforma Meu Sesi. Basta acessar o site www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes. Localizado na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

SESI II – O segundo lote de ingressos gratuitos para o show de Os Paralamas do Sucesso será liberado para reserva nesta sexta-feira, às 12h, pelo portal Meu Sesi, acesse e faça sua reserva!

SÁBADO (21)

A quermesse da Paróquia Santa Cruz segue neste final de semana em Rio Claro e recebe público de todas as cidades da região; as delícias comercializadas ao público são preparadas por muitos voluntários ao longo da semana, aproveite a festa que tem também música ao vivo todos os dias.

SAMUCA – Tem Pagodim Premium na Samuca neste sábado, a partir das 19 horas, com Hugo Sousa, União de Amigos e Grupo Aroeira. Ingressos antecipados com nome na lista PIX R$15,00 Chave (19) 99797-5218 – mandar comprovante para este telefone. Na Avenida 9, 1200, no Centro de Rio Claro.

CORUMBATAÍ – Começa a partir das 20 horas, no sábado, o Encontro de Food Trucks e Fusca, na Praça de Corumbataí, com show de Anderson Viola e DJAngo Rock Band, a partir das 21h30. Evento do Circuito Bierparty, com entrada gratuita.

FILHOTES – 29ª Feira de Adoção de Filhotes da ONG Amigo do Canil RC acontece neste sábado, das 10 às 13 horas, na Rua 14 com avenidas 8 e 10, na JR Rações. É importante levar documento com foto, fotos da residência, comprovante de endereço e assinar o termo de adoção responsável elaborado pelas voluntárias da ONG.

FESTADA CACHAÇA – Festa tem início às 16 horas, com show de Luiz Paulo e Educado, seguido de Mary Rocha, às 19h, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, com área kids, destilados, gastronomia e muito mais!

PRIMAVERA – A Spagnhol Plantas, tradicional Garden Center da região, realizará a primeira edição do Festival de Primavera, um evento especialmente criado para celebrar a beleza e o encanto da nova estação. O garden, localizado no Bairro do Cascalho em Cordeirópolis, estará repleto de atrações para toda a família durante os dois últimos finais de semana de setembro. O festival acontecerá nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro (sábados, das 8h às 17h e domingos das 8h às 13h), trazendo uma programação diversificada, que inclui música ao vivo, uma área dedicada às crianças com brinquedos, e uma seleção de foodtrucks com hambúrgueres, pasteis, espetinho, chopp e sobremesas. Além disso, os visitantes poderão aproveitar ofertas especiais em plantas, flores, acessórios de jardinagem e decoração, com descontos imperdíveis para transformar suas casas e jardins em um verdadeiro refúgio verde. Já a programação musical contará com artistas locais, oferecendo um clima agradável e descontraído para que os visitantes aproveitem ao máximo o ambiente ao ar livre no horário do almoço.

DESBRAVADORES – Dia Mundial dos Desbravadores é celebrado neste sábado, no Centro Cultural Roberto Palmari, a partir das 15h30, na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro, com diversas atrações. Instituição há 74 anos atua com jovens pelo mundo, difundindo conhecimento e muito mais. Entre Rio Claro e Santa Gertrudes existem cinco clubes que atendem crianças entre seis e dez anos de idade.

CENTRO CULTURAL – Quarteto Princípiu’s faz apresentação a partir das 17 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

MERCADÃO – Madera Morena toca o melhor do pop rock a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, neste sábado e a partir das 18h30, a animação fica por conta de Kalu e os Bambas. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família, aproveite!

QUERMESSE – A tradicional quermesse da Paróquia Santa Cruz segue neste sábado, a partir das 19 horas, na Avenida 10, 850, na Santa Cruz, com música ao vivo de Gilmar e Flávio.

ESCOLHA DA RAINHA – Evento de Escolha da Rainha do Rio Claro Rodeio Festival acontece neste sábado, a partir das 20 horas, com show de Biahh Cavalcante e Foxel. O ingresso do rodeio dá acesso ao evento da escolha. O Floridiana fica na Avenida 1 JF, 400, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

IGREJA FAROL – Localizada na Avenida 20-A, 240, na Vila indaiá, celebra 20 anos do projeto Despertai, com participação do Pr. Ronaldo Bezerra. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Evento acontece a partir das 19 horas.

SANTA GERTRUDES – Oficina de videoclipe “Faça Você Mesmo” acontece neste sábado, das 14h30 às 16h30, no Centro Cultural “Isidoro Demarchi”, localizado na Rua 1, no Centro de Santa Gertrudes. A entrada é livre e a professora será a doutora em cinema Cláudia Seneme do Canto. Levem seus celulares e outros dispositivos!

CLUBE DE CAMPO – Acontece neste sábado, a partir das 20 horas, no gramado da sede social do Clube de Campo, o tradicional Baile do Havai. A banda Mídia é quem agita a noite. O convite para convidado de sócios estarão disponíveis antecipadamente até esta sexta-feira, por R$100,00, na secretaria social ou pelo app do clube, no dia do evento os ingressos para convidados custarão R$250,00.

O Encontro de Food Trucks e Fuscas na Praça Central de Corumbataí acontece ao longo de todo final de semana e a Família Pinga Óleo marca presença! São diversas atrações para animar o público presente, entre elas, Playmohits 80, com muita música boa e performance de qualidade!

DOMINGO (22)

TERRAÇO – 2ª Edição da Tardezinha no Terraço Lounge Bar acontece neste domingo, a partir das 15 horas, na Avenida 40, 1077, no Santana, em Rio Claro. Show de Santa Batucada e Pagode Santo Dia. Venda dos ingressos apenas online. Informações no Instagram @terracolounge.bar.

DOMINGO RETRÔ – Evento organizado pelo Antigo Auto Clube de Rio Claro acontece no Lago Azul, das 8 às 14 horas, com exposição de veículos antigos, food trucks, música, participação da Street Jazz Band, com entrada próximo a Torre Eiffel, pela Avenida 32, com apoio da prefeitura municipal e Casa do Construtor.

CORUMBATAÍ – Segue o Encontro de Food Trucks e Fusca, na Praça Central de Corumbataí, a partir das 8 horas. Show com 80’s Rock a partir das 14 horas e Playmohits 80 às 16 horas.

FESTA DA CACHAÇA – Viena começa animar o evento a partir das 16 horas no domingo e às 19 horas tem Francisco e Fernando, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, com área kids, destilados, gastronomia e muito mais, não perca!

CONVITE – Missa da Primavera acontece na Paróquia Nossa Senhora da Saúde a partir das 9 horas na Matriz, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro.

MERCADÃO – Entre Amigos agita o público presente no Mercado Municipal de Rio Claro no início da tarde de domingo, a partir das 12h30, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. O ambiente familiar oferece diversas opções gastronômicas e espaço para todos.

QUERMESSE – A tradicional quermesse da Paróquia Santa Cruz segue no domingo, a partir das 19 horas, na Avenida 10, 850, na Santa Cruz.

SERESTA – A tradicional Seresta, organizada pelo Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro, acontece aos domingos, sempre a partir das 11 horas, na Sociedade Philarmôncia, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro da cidade.

FEIJOADA – Acontece neste domingo, das 12 às 15 horas, na quadra da Escola de Samba Grasifs, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, a tradicional Feijoada da escola. Para quem preferir marmitex, a entrega será das 11 às 12h30 e o valor é de R$60,00. Para comer no local, a adesão custa R$50,00.

BIKE – 2º Passeio Ciclístico “João Isidoro Cerri” acontece a partir das 9 horas, com concentração a partir das 8 horas, no portão da Rua 2 com Avenida 23, com percurso de 10 quilômetros e mini percurso kids de 1 km para crianças.

ENTRE TAMBORES E TRADIÇÕES – Acontece no dia 28, a partir das 19 horas, no anfiteatro do Colégio Koelle, o Entre Tambores e TRadições – A Magia do Taiko e da Cultura Japonesam com Tanque Setsuko Taiko Dojo, de São Paulo e Kiyo Taiko, de Rio Claro. Ingresso é um quilo de alimento não perecível a ser doado para entidade beneficente, deverá ser retirado antecipadamente na Tamaru Goumert, Mirane Comics ou Mercadão Horticenter.