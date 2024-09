Encontro Nordestino de Piracicaba, no Grande Pátio do Engenho Central, tem o grupo Falamansa como atração principal

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 13 a 15 de setembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (13)

ENCONTRO NORDESTINO – A 12ª edição do Encontro Nordestino de Piracicaba será realizada nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22/09, no Grande Pátio do Engenho Central, com realização do CTN (Centro de Tradições Nordestinas de Piracicaba) e da Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural). Este ano, o evento traz o grupo Falamansa, principal nome do chamado forró universitário, que se apresenta no domingo, 15/09. A entrada é gratuita nos seis dias.

FESTA DAS NAÇÕES – Evento começa às 19 horas, com entrada gratuita, no Lago Azul, com barracas típicas, feira de artesanato, área kids e música ao vivo com DJ Kamaraum, com set especial de brasilidades, Kalzô e Julio Neri.

Mostra de filmes de Terror de Rio Claro

KINO-HORROR – A Mostra de filmes de Terror de Rio Claro acontece nesta sexta-feira, às 19 horas. Na data, haverá a exibição simples de dois longas metragens de terror. Uma forma inusitada de curtir a famosa “Sexta-feira 13”. Quem se sentir à vontade, pode ir fantasiado e maquiado de acordo com o tema. O Kino-Horror 2024 acontece de forma gratuita, na Sala de Cinema do Centro Cultural Roberto Palmari, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

SESI RIO CLARO – ‘A Divina Farsa’ chega ao Teatro do Sesi Rio Claro para seis apresentações com entrada gratuita. O espetáculo, que reúne elementos de circo e teatro, tem classificação indicativa de 14 anos e será apresentado pela primeira vez nesta sexta-feira, às 20h. A programação continua no sábado, com mais duas sessões, às 17h e às 20h. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

SUJINHO’S – A dupla Viber – Vitor e Guber anima a noite de sexta-feira, a partir das 21 horas, no Sujinho’s Bar, localizado na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

CSUI JOÃO REHDER NETTO – O agito de sexta-feira fica por conta de Mary Rocha, a partir das 19h30, no CSUI João Rehder Neto, localizado na Rua 11 com Avenida 38, no Santana, em Rio Claro.

MERCADÃO – Niltão é quem agita a noite de sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro do município.

SÁBADO (14)

FESTA DAS NAÇÕES – No sábado, o evento tem início às 19 horas, no Parque Lago Azul, com escolas de samba representando o Brasil, DJ Murilo Fratucello e Maloca Fina, com barracas típicas, área kids e muito mais!

SANTA CRUZ – Josué Costa anima a quermesse da Paróquia Santa Cruz, que acontece a partir das 19 horas, na Avenida 10, 850, no bairro Santa Cruz.

N. S. DA SAÚDE – Festa da Padroeira segue neste sábado, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, a partir das 19 horas, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro, com tradicionais delícias e muita animação.

SAMUCA – A partir das 19 horas, a escola de samba Samuca revela seu tema enredo para o desfile de carnaval 2025 com show de DJ Ágatha, grupo Pago10, banda Balaio de Gato e Bateria Ritmo Envolvente. A sede da Samuca fica na Avenida 9, esquina com a Rua 13, no Centro de Rio Claro.

REI DOS REIS – Santa Gertrudes celebra o 1º Aniversário do Motoclube Rei dos Reis, a partir das 12 horas, com ingresso solidário de dois litros de leite por pessoa, na Rua Santa Isabel, no Jardim Luciana, no Ginásio de Esportes Francisco Marigo. Haverá praça de alimentação, expositores temáticos, área kids com brinquedos, pipoca e algodão doce, aferição da pressão arterial, teste de glicemia e de visão, corte de cabelo e quick massagem. Preletor Pr. Ronaldo Breder, do Sepulcro Vazio MM e palestra com Lubis Motorhead MC com o tema código bike.

VERDADE E LUZ – O Centro Espírita Verdade e Luz celebra 90 anos, a partir das 16h30, com apresentação musical de Lucas Penteado, bacharel em violão erudito, que já participou de festivais no Brasil e no exterior. É conhecido pela refinada técnica e muita sensibilidade em suas apresentações. Haverá palestra Leituras do Evangelho: A jornada rumo ao autoconhecimento de Nelson Bretanha, na Avenida 5, 1415, entre as ruas 15 e 16, no Claret, em Rio Claro. Informações pelo telefone (19) 99413-5344.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro recebe nos dias 14 e 15 de setembro o Encontro de Multicolecionismo e Veículos em Miniaturas, organizado pela Conexão Dicast. O evento acontece na Praça de Eventos e reunirá amantes de carros em miniatura e itens diversos colecionáveis. O horário é o mesmo de funcionamento do centro de compras, de sábado das 10h às 22h e domingos das 13h às 19h.

BAILE DA BATATA – A 49ª edição do Baile da Batata de Corumbataí acontece neste sábado, a partir das 22 horas, no Centro Comunitário do município. O valor do ingresso no primeiro lote é de R$ 40,00 antecipadamente. Haverá música ao vivo com a banda 5ª Avenida e o traje é esporte chique. Vendas e reservas de mesas com Luis, Cátia e Naná, pelo telefone (19) 99711-2721. Pontos de vendas: Padaria da Ariane e Fundo Social.

SDD CIDADE NOVA – Banda Sociús é quem agita a noite no SDD Cidade, das 19 às 23 horas, na Rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro.

MERCADÃO – Tem muito samba e pagode com Puro Lance, a partir das 14h30, de sábado, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. E a partir das 18h30, a banda Bloody Mary é quem sobe ao palco para agitar os presentes.

PIRA – Jardins em pequenos espaços. Aprenda técnicas e dicas importantes para a implantação de jardins caseiros em pequenos espaços. No primeiro encontro serão abordados os temas: estilos de jardins, projetos de paisagismo e desenhando um jardim. No segundo encontro os temas serão: grupos de plantas ornamentais, propagação de plantas e implantando o jardim. Com Angelo Trevisoli e Ivo Racca, agrônomos, paisagistas e educadores da Amazonita Paisagismo. Das 10h às 11h30, na horta, grátis, livre, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba. Entrega de senhas no primeiro atendimento com 30 minutos de antecedência.

DOMINGO (15)

CINETEATRO ITÁLIA – Um tributo a Miles Davis, estrelando Islan Santos (foto acima), no Cinetreatro Itália, em Rio Claro, na Rua 4-A, 1309, na Vila Indaiá. O evento está marcado para começar a partir das 19 horas e ingressos devem ser comprados pelo site www.sympla.com.br

FESTA DAS NAÇÕES – A festa começa a partir das 16 horas, no domingo, com o Projeto Quatro e Meia, DJ Kamaraum, com set especial de latinidades, banda Komossomos e Paula Mally. As barracas típicas de diversos países, sendo coordenadas por instituições da cidade, oferecem delícias, área kids para os pequenos e muito mais. Com entrada gratuita.

COXINHA – O Abrigo São Vicente está vendendo desde o dia 9 de setembro até 10 de outubro, mini coxinhas. O pacote com 500 gramas custa R$25,00 e o pedido pode ser feito pelos telefones da instituição ou diretamente na recepção do local. Para contato, os números são: (19) 3024-1058 e (19) 97155-2263.

QUERMESSE – A tradicional quermesse da Paróquia Santa Cruz segue no domingo, a partir das 19 horas, na Avenida 10, 850, na Santa Cruz, com música ao vivo de Gilmar e Flávio.

N. S. DA SAÚDE – Termina neste domingo da Festa da Padroeira, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, a partir das 19 horas, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro.

GEEK POP FEST – Em sua terceira edição, o Geek Pop Fest tem se consolidado como um dos principais eventos do universo e da comunidade geek na região, atraindo público diversificado e apaixonado por cultura pop. Este ano, o evento acontece domingo (15), das 10h às 19h, no Grêmio Recreativo, na Rua 9, 1569, na Santa Cruz, com diversas atrações. A entrada é gratuita e a organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível.

SUJINHOS – João Rodrigo Contin é a atração deste domingo, a partir das 21 horas, no Sujinho’s Bar, localizado na Avenida 24-a, na Bela Vista, em Rio Claro.

SDD CIDADE NOVA – Expresso do Forró é quem agita o começo da noite no Sdd Cidade, Nova, neste domingo das 18 às 22 horas, na Rua 1, 1542, entre avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro.

CSUI JOÃO REHDER NETTO – A dupla sertaneja Deivid Henrique e Alexandre agitam a tarde de domingo, a partir das 12h, no CSUI João Rehder Netto, localizado na Rua 11, 3008, em Rio Claro.

MERCADÃO – Fabrício é quem anima o começo da tarde de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

GRASIFS – Feijoada será no dia 22 de setembro, das 12 às 15 horas, na quadra da Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, em Rio Claro. As adesões já estão sendo vendidas e para comer no local custa R$50,00 e para marmitex, que serão entregues das 11 às 12h30, custam R$60,00. Informações com Ari – (19) 98123-9771.

PIRA – Sonhos infláveis, Com Julia Giannetti e Gui Teixeira. Encontro para crianças e seus responsáveis, que integram a percepção do próprio corpo partir de objetos lúdicos criam experiências sensoriais, relação jogo, movimentos e exploração no espaço coletivo, das 10h30 às 12h30, na Sala do Curumim. Grátis. Livre, na Rua Ipiranga, 155, em Piracicaba. Entrega de senhas no primeiro atendimento com 30 minutos de antecedência.